Grande Fratello Vip 2021 nuovi ingressi/ Alessia Fabiani rifiuta, Antonio Zequila..

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ci saranno sicuramente alcuni addii da parte dei concorrenti, per via della sua fine posticipata, e nuovi ingressi. Tra i nuovi concorrenti scelti da Alfonso Signorini per fare il loro ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia non ci saranno, quasi sicuramente, Alessia Fabiani e Antonio Zequila.

Secondo Alberto Dandolo, Alessia Fabiani, da tempo lontana dalla televisione, negli ultimi tempi avrebbe rifiutato numerose richieste di partecipazione a diversi reality come Il Grande Fratello Vip 2021 e L’Isola dei Famosi per via del suo grande amore per il teatro. A conferma di questo la donna dovrebbe debuttare a Roma con uno spettacolo intitolato “Stasera mi butto”.

Antonio Zequila escluso all’ultimo dalla lista dei partecipanti al Grande Fratello Vip 2021

Un altro ipotetico nuovo concorrente per il Grande Fratello Vip 2021 sarebbe stato Antonio Zequila che però, sempre secondo quanto affermato dall’autore delle Pillole di gossip, è stato cancellato all’ultimo minuto dalla lista dei possibili partecipanti. Stando a quanto affermato da Dandalo però, Zequila non ha accolto bene questa notizia e punta ancora a diventare uno dei concorrenti di questa edizione del reality di Canale 5.

Chissà se la redazione del Grande Fratello Vip 2021 scelga di ritornare sui suoi passi per dare una possibilità ad Antonio Zequila di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia per farsi conoscere da tutto il pubblico oppure dovrà ritentare con la prossima edizione.

