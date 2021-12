Manuel Bortuzzo/ “Per Lulù non provo più niente! Innamorata? Non posso farci nulla”

Manuel Bortuzzo definitivamente stufo di Lulù Selassié

‘Ho finito la pazienza!’: con queste parole Manuel Bortuzzo cerca di zittire una volta per tutto la principessina Lucrezia Hailé Selassié che ha mandato una frecciatina al nuotatore al risveglio, alcuni giorni fa. La tensione tra i due si alza nella casa del Grande Fratello Vip: da presunto flirt a difficoltà da parte di Manuel nel sopportare i comportamenti di Lulù nei suoi confronti. La verità è che Manuel non sa più come riuscire a far capire alla bella etiope che con lei non vuole avere nulla a che fare se non un normale e semplice rapporto sociale in Casa. Le frecciate tra i due sono tuttavia proseguite e le tensioni sono riemerse nel momento in cui Manuel, entrando in salotto, ha salutato Sophie Codegoni con un bacio, scatenando la gelosia della principessa.

Ovviamente Manuel Bortuzzo ancora una volta ha manifestato grande insofferenza di fronte al comportamento di Lulù e tutto il contesto non lo sta aiutando dal punto di vista mediatico visto che sui social molti utenti avrebbero frainteso lo stress del nuotatore giudicandolo un arrogante. Per Lulù, di contro, la richiesta di un bacio in guancia era solo una battuta che però a Manuel hanno iniziato a fare “schifo”.

Le voci social: pro Lulù o pro Bortuzzo?

Su Twitter in particolare si è scatenata una sorta di fazione pro Lulù nella quale si sottolinea l’eccessiva permalosità di Manuel Bortuzzo. La Selassié, secondo i suoi estimatori, non avrebbe in realtà mai preteso un bacino del risveglio anche quando tra i due Cupido s’intrometteva beffardo, quindi mr. Bortuzzo da ora deve stare attento a non scatenare antipatie social che lo potrebbero compromettere nella lunga corsa alle fasi finali del reality (ancora piuttosto lontane).

In ogni caso dall’esterno arrivano anche sentimenti forti nei confronti di Manuel e ciò è successo con il passaggio di un aereo sulla cui coda era posto un lungo striscione con la scritta ‘Manu anima bella forte e fragile #fan’, con tanto di cuoricino incluso, una bella testimonianza che consente al nuotatore di affrontare le prossime dirette e giornate nella Casa del Grande Fratello Vip con maggiore entusiasmo, magari aprendosi di più al resto dei concorrenti per tornare alla serenità che, è palese e sotto gli occhi di tutti, ora manca.

I sentimenti di Manuel Bortuzzo per Lulù oggi

Manca ormai sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, e a cercare un confronto con il giovane Manuel Bortuzzo è stato uno degli ultimi arrivati, Biagio D’Anelli, molto vicino a tutti gli inquilini. Il neo Vippone ha domandato se con Lulù andasse tutto bene, facendogli notare come i suoi sentimenti sarebbero veri: “Guarda che ti vuole veramente bene”, gli ha fatto notare. Manuel però non sembra esserne affatto convinto, al punto da rispondere duro: “Se mi voleva bene non faceva certe cose”. Ma alla domanda di Biagio su cosa avesse fatto, Bortuzzo si è limitato a fare un gesto esplicito con la mano, facendo intendere di non volerne parlare.

Per D’Anelli, tuttavia, Lulù sarebbe davvero innamorata di lui, ma a quanto pare Manuel non sembra affatto accontentarsi di questo, tanto da non trovare alcuna parola rispetto al commento del nuovo amico. “E’ stata troppo, troppo… Le dicevo ferma, calma…”: così l’ex nuotatore ha spiegato a Biagio cosa gli avrebbe dato fastidio. Ed alla domanda se prova qualcosa per lei, ha replicato secco: “Non più. Ma lo sa e continua, questo è il bello!”. “Lei ha modi di approcciare completamente opposti a quelli che ho io”, ha proseguito ancora Manuel contro Lulù: “Lei è innamorata? Io non posso farci niente, non l’ho mai illusa”, ha aggiunto quasi infastidito lasciando anche un po’ spiazzato Biagio.

