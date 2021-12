Grande Fratello Vip 2021, pagelle 26a puntata/ Delia Duran “stende” Alex Belli, Biagio e Miriana svelano…

Pagelle 26esima puntata del Grande Fratello Vip 2021: Manuel e Lulù “torna di moda” la coppia, la solitudine e la rinascita di Katia Ricciarelli

Si è conclusa la ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 tra liti e sorprese con in nomination Maria Monsè, Sophie Codegoni, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan e la rivelazione della data finale dello show, tra lo shock da parte di alcuni concorrenti. Fin da subito la puntata si è aperta tra le polemiche degli altri concorrenti nei confronti di Soleil Sorge per la sua frase su Sophie che ha scatenato le polemiche da parte di tutti gli altri concorrenti della casa (Voto 7). Sophie Codegoni è stata l’altra grande protagonista di questo avvio di puntata in cui si è scagliata contro le parole pronunciate da Soleil forte del supporto di tutti gli altri concorrenti e del pubblico da casa (Voto 7). Valeria Marini e Giacomo Urtis si sono guadagnati nuovamente l’immunità per il loro contributo all’umore della casa (Voto 8). Manila Mazzaro questa sera, nonostante l’amicizia che la leghi a Soleil ha preso le difese di Sophie Codegoni dimostrando di essere prima di tutto una persona obiettiva (Voto 7). Nel corso di questa diretta Katia Ricciarelli ha vissuto un nuovo momento intimo in cui ha ricevuto le dolci parole da parte dei suoi studenti di canto (Voto 8).

Manuel Bortuzzo questa sera ha ammesso di aver fatto un errore nei confronti di Lulù, ammettendo di essersi comportato male, che sia una vera presa di coscienza? (Voto 7). Lulù Selassiè questa sera è apparsa rinata, complice anche il nuovo ritorno di fiamma con Manuel (Voto 7). Una puntata tranquilla per Carmen Russo che dopo aver visto suo marito ha riacquistato tutta la forza per andare avanti all’interno del gioco (Voto 7). Un’altra puntata molto difficile per Maria Monsè che anche questa sera finisce in nomination per essere stata votata quasi da tutti gli altri concorrenti, l’esame di coscienza suggeritole dal conduttore fatica a fare effetto (Voto 6). Jessica Selassiè ha trascorso una puntata in silenzio, preferendo ascoltare più che commentare (Voto 6).

Una puntata molto difficile quella del Grande Fratello Vip 2021 di questa sera per Alex Belli che questa sera ha visto le foto di Delia Duran intenta a baciarsi con un uomo misterioso, Alex ha faticato a credere alla veridicità dei sentimenti della donna, anche se in realtà ha poi continuato a parlare con tutti gli altri concorrenti di quelle immagini (Voto 6). Miriana Trevisan questa sera ha confermato le sue capacità di sensitiva, riuscendo ad indovinare la fine dello show (Voto 7). Biagio D’Anelli questa sera si è lasciato sfuggire cosa accade sotto le coperte tra lui e Miriana (Voto 7). Una puntata difficile per Francesca Cipriani che ha più volte sbottato contro Soleil per la frase pronunciata nei confronti di Sophie ribadendo quanto lei si sia sentita offesa più volte da queste frasi (Voto 6).

Una puntata in sordina per Gianmaria Antinolfi che ha speso delle parole solo per difendere Sophie dalle accuse di Soleil (Voto 6). Giucas Casella questa sera ha vissuto delle emozioni sicuramente molto forti per via dello scherzo architettato nei suoi confronti dalla redazione del Grande Fratello Vip 2021 sulla sua casa di Cefalù, tra le lacrime ha ammesso al conduttore di essere disposto a pagare un affitto ai presunti occupanti di casa sua (Voto8). Una puntata piena di emozioni anche per Davide Silvestri che ha ricevuto un video da parte di suo cugino Kekko Silvestre, cantante dei Modà che ha ribadito al concorrente quanto lui sia importante (Voto 7).

