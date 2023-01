Grande Fratello Vip 2022, 29a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Onestini…

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta 29esima puntata

Appuntamento imperdibile oggi, lunedì 23 gennaio, con la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Alle 21.30, in diretta su canale 5, Alfonso Signorini, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti con la partecipazione di Giulia Salemi, voce di Twitter, condurrà una lunga serata ricca di emozioni, sorprese, colpi di scena e litigi. Non mancherà, tuttavia, anche una nuova eliminazione. Dopo l’addio di Dana, la casa di Cinecittà perderà un altro inquilino. Al termine delle nomination della 28esima puntata, sono finiti al televoto Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, George Ciupilan, Giaele De Donà, Sarah Altobello e Wilma Goich. Uno dei nominati, questa sera, lascerà definitivamente la casa a meno che Sarah Altobello, l’unica ad averlo essendo entrata in un momento successivo rispetto ai compagni, non abbia il biglietto di ritorno.

Chi, dunque, tra i nominati rischia l’eliminazione? Secondo i sondaggi del web, a rischiare l’eliminazione dovrebbe essere una tra Sarah Altobello e Wilma Goich. Occhio, però, anche ad Alberto De Pisis e George Ciupilan con quest’ultimo sempre più escluso dalle varie dinamiche di gioco. Non dovrebbero correre alcun pericolo, invece, Nikita Pelizon e Giaele De Donà.

Sorpresa per Luca Onestini ed Edoardo Tavassi

Serata di sorprese per Luca Onestini ed Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 2022. Luca Onestini, protagonista di nuovi scontri con Nikita Pelizon, riceverà la visita di una persona, per lui, molto speciale. A sorpresa, infatti, per lui arriverà mamma Carla per dargli alcuni consigli su quanto sta accadendo nella casa. Anche Edoardo Tavassi, inoltre, riceverà una lettera importante da una persona molto vicina: chi sarà?

Non mancherà, poi, il momento dedicato all’amore con il punto su rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che sono sempre più vicini. Spazio anche a Nicole Murgia che, dopo l’iniziale interesse per Daniele Dal Moro, sembrerebbe molto interessata ad Antonino Spinalbese.

Antonella Fiordelisi tra il test di gravidanza e lo scontro con Oriana Marzoli

Protagonista della serata sarà anche Antonella Fiordelisi. Per l’ex schermitrice è stata una settimana particolare. Antonella, infatti, ha avuto un durissimo scontro con Oriana Marzoli e Luca Onestini che ha provocato anche una discussione con Edoardo Donnamaria da cui non si è sentita protetta. Dopo lo sfogo in lacrime, Antonella è riuscita a raccontare al fidanzato il proprio stato d’animo il quale oltre a ribadirle di amarla, le ha dimostrato di essere sempre al suo fianco.

La coppia si è così unita ancora di più e, negli ultimi giorni, oltre a mostrarsi sempre più complice e innamorata, ha vissuto un momento particolare. Antonella, infatti, ha raccontato al fidanzato di avere un ritardo. Un falso allarme, tuttavia, per la giovane coppia che, comunque, anche di fronte al ritardo, non ha mostrato grande preoccupazione. Signorini, questa sera, proverà ad indagare. Ricordiamo che la 29esima puntata può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

