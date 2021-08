Grande Fratello Vip 6, concorrenti/ I presunti 21 nomi del cast: da Raffaella Fico a…

Nelle ultime ore è stato reso noto il secondo nome ufficiale del Grande Fratello Vip 6, ovvero quello dell’ex tronista Sophie Codegoni, che va ad aggiungersi a quello di Katia Ricciarelli, prima concorrente annunciata la scorsa settimana. Tuttavia, mentre sui social cresce sempre di più la curiosità in vista dei prossimi nomi che faranno ufficialmente parte del cast del reality, Deianira Marzano, esperta di gossip, ha deciso di mettere insieme la lista dei presunti 21 concorrenti che varcheranno presto la fatidica porta rossa.

In una Story sul suo profilo Instagram, Deianira ha pubblicato l’elenco con i 21 nomi che, a suo dire, andranno a formare il cast della prossima edizione del reality che vedrà per il terzo anno consecutivo Alfonso Signorini alla conduzione, affiancato in studio dalle opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. Nella lista compaiono i due nomi già ufficializzati e molti altri che sono circolati in queste ultime settimane e che potrebbero trovare presto conferma da parte del reality. Tuttavia c’è anche qualche nome noto che sarebbe già stato smentito, seppur non dal diretto interessato.

Grande Fratello Vip 6: la lista dei presunti 21 nomi dei concorrenti

Ad aprire la lista dei 21 presunti concorrenti del Grande Fratello Vip 6 è Giucas Casella seguito dalla giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. In realtà il portale TvBlog.it aveva svelato che al suo posto era stata scelta Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso (invece assente nell’elenco dell’influencer). Tra gli altri nomi, oltre alla confermatissima Katia Ricciarelli spuntano anche “le 3 gemelle”. Il riferimento sarebbe alle tre sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, principesse etiopi e discendenti della dinastia di Hailé Selassié.

Dovrebbe essere tra i nuovi vipponi anche Manuel Bortuzzo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer Soleil Sorge, Tommaso Eletti, tra gli ultimi protagonisti di Temptation Island. Ed ancora, Francesca Cipriani, Massimiliano Mollicone (altro ex volto di Uomini e Donne), il modello Andrea Casilino, Carmen Russo, la confermata Sophie Codegoni e l’ex gieffina Raffaella Fico. Completano la rosa dei presunti Vipponi, la showgirl Ainett Stephens, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, l’ex di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani) e l’attore Daniele Silvestri.



