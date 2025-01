Zeudi Di Palma dopo la notte intima con Javier Martinez: “C’è stata intesa“

Nella Casa del Grande Fratello c’è stato un inatteso avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez nel cuore della notte. I due coinquilini si sono ritrovati a chiacchierare insieme a letto e, tra coccole e abbracci infuocati, hanno manifestato un’intesa non indifferente. Il giorno dopo il pallavolista si è confidato con alcuni compagni di viaggio sull’eventualità di una liaison con l’ex Miss Italia, pur palesando preoccupazione per il rapporto con Helena Prestes che rischierebbe così di incrinarsi, e anche la stessa Zeudi è tornata a riflettere sulla notte trascorsa con lui.

Javier Martinez pensa ancora a Shaila Gatta al Grande Fratello?/ "Non ha metabolizzato il due di picche"

Come mostra una clip condivisa sul profilo Instagram del reality, la modella si è ritrovata a chiacchierare con Chiara Cainelli in sauna, raccontando quanto accaduto con il coinquilino: “Io e lui abbiamo dialogato tanto e, quando c’è stato questo abbraccio, l’ho visto molto intimo“. Zeudi ritiene che Javier possa nutrire un reale interesse nei suoi confronti: “C’è stata intesa, poi vedo comunque che lui con lo sguardo mi segue. Io ero un po’ nervosa, ho alzato la testa e lui mi guardava“.

Javier Martinez innamorato di Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024?/ “C’è una cosa che mi spaventa…”

Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “A prescindere da come la prenderà Helena…“

Zeudi Di Palma sta vivendo una situazione molto particolare al Grande Fratello, soprattutto per com’è evoluto il rapporto con Javier Martinez. Mai infatti si sarebbe immaginata un avvicinamento così repentino e soprattutto così intimo, e si confida con Chiara Cainelli: “È una cosa stranissima quella che sta capitando, non lo so…“. Resta comunque tra di loro una grande complicità, frutto anche di un ascolto reciproco: “Abbiamo tante cose in comune e abbiamo parlato tanto: quando mi ha ascoltata, mi ha ascoltata veramente, perché aveva voglia di farlo. Tante persone qua dentro non lo fanno“.

Javier Martinez teme rientro di Helena Prestes al Grande Fratello?/ Cosa si nasconde dietro la sua reazione

Tuttavia a preoccupare non solo Javier ma anche Zeudi è anche il possibile ritorno di Helena Prestes, con la quale l’ex Miss Italia ha instaurato un rapporto di grande complicità: “So che comunque creerebbe degli squilibri qua dentro, quindi me ne pentirei forse“. A prescindere da come la Prestes accoglierà questo inatteso avvicinamento tra i due coinquilini, Zeudi non vuole privarsi di questa intesa con il pallavolista: “Io do alle persone che mi danno. A prescindere dal fatto che Helena ci rimanga o meno male, io devo ascoltarmi. Se sarà, sarà…“.