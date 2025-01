L’aria di primavera non passa mai di moda al Grande Fratello 2024 e più passano le settimane più le connessioni tra i protagonisti diventano sempre più intense e variegate. Gli ultimi a prendersi la scena, forse in maniera inattesa pensando alle ultime settimane, sono Javier Martinez e Zeudi Di Palma. In particolare la seconda, almeno fino a qualche tempo fa, sembrava pendere dalle labbra di Helena Prestes salvo poi dover fare i conti con un rapporto sbilanciato dal punto di vista dei sentimenti e delle prospettive. Ora, una possibile nuova coppia sembra prendere forma anche se non mancano le remore da parte di entrambi.

Confuso ma al contempo incuriosito, Javier Martinez si è confrontato con alcuni compagni di viaggio al Grande Fratello 2024 – come si evince da una clip pubblicata sulla pagina ufficiale – proprio nel merito del rapporto con Zeudi Di Palma. L’intensità costruita di recente non è passata inosservata ma i dubbi non sono così semplici da dirimere. “Se fossi fuori da qui ci proverei? E’ una domanda particolare… In realtà non so bene lei chi è, non la conosco, non voglio farmi idee sbagliate; magari lei davvero mi vede solo come un fratello maggiore io magari sono qui a pensare a tutt’altro”.

Javier Martinez ‘teme’ Helena Prestes nel rapporto con Zeudi Di Palma: “E’ inevitabile che…”

Javier Martinez e Zeudi Di Palma nuova coppia al Grande Fratello 2024? Forse è presto per titolare così e lo dimostrano anche le parole dell’argentino: “Purtroppo non lo so ancora, può essere niente… Cosa mi spaventa di più? Secondo me è inevitabile che rompa qualcosa nel rapporto con Helena. Presumendo che io e Zeudia siamo ‘accoppiati’, cosa che fino a qualche ora fa non pensavo nemmeno, temo più quel rapporto…”. Il concorrente ha centrato forse il punto della questione; il rischio di un ‘triangolo’ con Helena Prestes – dato anche l’ottimo rapporto tra i due – è un fattore che non passa inosservato. Al contempo, le tenerezze con Zeudi Di Palma nelle ultime ore si sono intensificate in maniera significativa: “Abbiamo parlato, ci siamo abbracciati, fine… Perchè siamo qui altrimenti non sarebbe andata così? Potrebbe essere vero”: