Grandine record a Salerno: strade imbiancate come neve/ Video, ferita una donna

Grandine record in quel di Salerno e in provincia. Nelle scorse ore una grandinata incredibile si è abbattuta in tutta la zona provocando non pochi disagi per gli automobilisti anche se senza far registrare dei feriti o dei gravi danni al di là di una donna ferita a Salerno dopo che una vetrata è stata scaraventata a terra per il vento. I principali intoppi si sono verificati lungo l’autostrada A2, quella che collega Avellino a Salerno e viceversa, dove gli automobilisti sono stati di fatto bloccati dalla grandinata improvvisa che ha creato un manto bianco sull’asfalto come se fosse caduta della neve.

I disagi principali, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa italiana Ansa attraverso il proprio sito web, si sono verificati nel tratto fra Baronissi e Mercato San Severino, con forti rallentamenti, ma anche altri luoghi della stessa via ad alta percorrenza hanno registrato diversi problemi. La violenta grandinata era stata comunque prevista dagli addetti ai lavori, e nelle scorse ore la Protezione civile della Regione Campania aveva emanato un avviso di allerta meteo che era valido fino alle ore 21 di lunedì 27 marzo, partendo dalla mezzanotte di domenica 26 marzo.

GRANDINE RECORD A SALERNO: L’ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

L’avviso era di Allerta Gialla per fenomeni temporaleschi improvvisi, repentini e intensi anche accompagnati da fulmini e grandine sulle zone 3, 5, 6, 7, 8 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) con conseguente criticità idrogeologica.

Nel contempo è stata diramata anche un’lerta meteo per venti forti occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato su tutto il territorio regionale. La grandinata di primavera si è abbattuta sull’area salernitana regalando un paesaggio quasi da presepe, con numerosi centri della provincia che sono stati letteralmente imbiancati, a cominciare da Salerno, passando da Pontecagnano Faiano e Bellizzi, località quest’ultima dove il sindaco Mimmo Volpe ha invitato gli automobilisti a moderare la velocità. Di seguito uno dei tanti video pubblicate nelle ultime ore inerenti la grandinata record a Salerno.

