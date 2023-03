Terremoto oggi Parma M 2.2/ Ingv, ultime notizie: scossa anche a Salerno

Il bollettino terremoto oggi diffuso dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) dà notizia delle ultime scosse avvenute in Italia nella giornata di domenica 5 marzo 2023. In questo senso, l’ultimo evento tellurico significativo è stato registrato a 7 chilometri a est di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma (Emilia-Romagna). Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stato riscontrato alle ore 6.52.

L’epicentro è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.4660 gradi di latitudine, 9.8520 gradi di longitudine e una profondità di 62 chilometri sotto il livello del mare. Tra i Comuni racchiusi entro un raggio di 20 chilometri del terremoto di oggi, figurano Pontremoli, Valmozzola, Berceto, Albareto, Zeri, Compiano, Filattiera, Mulazzo, Bedonia, Tornolo, Corniglio e Solignano. Le quattro città più vicine con almeno 50mila abitanti sono La Spezia (40 chilometri), Carrara (47 chilometri), Massa (53 chilometri) e Parma (53 chilometri).

TERREMOTO OGGI SALERNO M 1.7: I DETTAGLI DELL’INGV

Nell’elenco terremoto oggi stilato dall’Ingv si scopre che un altro movimento tellurico ha avuto luogo in Campania, più precisamente in provincia di Salerno, a 3 chilometri a sud della località di Castel San Lorenzo. L’evento è stato caratterizzato da una magnitudo pari a 1.7 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto di preciso alle 6.57. Le sue coordinate geografiche sono state pari a 40.3920 gradi di latitudine, 15.2230 gradi di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Tra i Comuni racchiusi entro il raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi spiccano Felitto, Monteforte Cilento, Roccadaspide, Magliano Vetere, Aquara, Bellosguardo, Stio, Giungano, Cicerale, Trentinara, Roscigno, Orria, Ottati, Gioi, Campora, Laurino, Castelcivita, Perito, Capaccio Paestum, Sant’Angelo a Fasanella, Sacco, Controne, Albanella, Valle dell’Angelo, Piaggine, Corleto Monforte, Prignano Cilento, Ogliastro Cilento, Salento, Torchiara, Rutino, Altavilla Silentina, Moio della Civitella, Lustra, Cannalonga, Postiglione, Laureana Cilento, Vallo della Lucania, Sessa Cilento, Novi Velia, Castelnuovo Cilento, Omignano, Sicignano degli Alburni e Petina.

