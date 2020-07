Grazie a tutti, Gianni Morandi/ Diretta: torna in replica con Alessandra Amoroso

LA REPLICA DI GRAZIE A TUTTI, GIANNI MORANDI TORNA IN PRIMA SERATA

Dopo le repliche di 20 anni che siamo italiani, lo show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, Raiuno continua a regalare musica e divertimento al proprio pubblico il sabato sera. Oggi, 18 luglio, va così in onda la replica di “Grazie a tutti”, uno degli show più amati dal pubblico. Condotto da Gianni Morandi, è stato trasmesso per la prima volta nel 2009. Il nome è un omaggio alla raccolta di Gianni Morandi “Grazie a tutti”. Prendendo spunto dal quarantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, nel corso di quattro puntate, l’eterno ragazzo della musica italiana, con la complicità di amici e colleghi, ha ripercorso la storia dell’Italia e della musica italiana, dagli anni ’60 al 2009. Accanto a Gianni Morandi c’è una giovanissima Alessandra Amoroso, alla sua, prima grande esperienza televisiva dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi.

GLI OSPITI DI GRAZIE A TUTTI

Se Alessandra Amoroso è la presenza femminile fissa dello show “Grazie a tutti”, sul palco, accanto a Gianni Morandi, sono tanti gli ospiti che hanno regalato momenti indimenticabili al pubblico di Raiuno. Nel corso della prima puntata, sul palco, si sono alternati la rocker della musica italiana ovvero Gianna Nannini, l’attore Neri Marcorè e l’attrice Micaela Ramazzotti. Con tutti gli ospiti, Gianni Morandi duetta e dà vita non solo a momenti musicali imperdibili, ma anche ad esibizioni di grande spettacolo. Nel corso di questa prima puntata, poi, non mancheranno le grandi canzoni come “Un mondo d’amore”, che Morandi canterà in duetto con Alessandra Amoroso e “Non son degno di te”, riproposto al pubblico in una versione diversa durante il duetto con Gianna Nannini. Sarà una serata all’insegna della grande musica, dunque, quella che propone Raiuno in questo sabato sera. Il programma può essere seguito sulla rete ammiraglia della Rai o in streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.



