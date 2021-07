Green Day, video omaggio ai Kiss/ Paul Stanley: “Un’altra ragione per amarli”

I Green Day hanno deciso di suonare una cover di un classico dei Kiss durante il loro recente concerto presso il Globe Life Field di Arlington, in Texas. La scelta è ricaduta sul brano “Rock and Roll All Nite” del 1975, uno dei più noti della band, la quale lo propone ancora oggi in quasi tutti i live. Il tributo fatto dal gruppo pop punk capitanato da Billie Joe Armstrong non è passato inosservato agli occhi di Paul Stanley e Gene Simmons (fondatori dei Kiss), che hanno condiviso il video dell’esibizione, diffuso tramite il web, sui propri profili Twitter.

Battiti Live 2021/ Scaletta e diretta Italia 1: Palmieri "Tormentoni..." (3a puntata)

Il chitarrista Stanley ha commentato la performance scrivendo “Un’altra ragione per amare i Green Day“, mentre il bassista Simmons ha ringraziato la band californiana twittando “Grazie, Gentlemen“. Nel corso del concerto, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool hanno proposto una scaletta ricca dei loro più grandi successi, da “Welcome to Paradise” fino alla celeberrima “21 Guns”. Nel 2022 arriveranno anche in Italia per due appuntamenti live: il 15 giugno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano in occasione del Milano Summer Festival, e poi saranno ospiti il 16 giugno a Firenze Rocks.

Lowlow "Vorrei far conoscere tutte le mie sfaccettature"/ "Le battle peggio dei live"

Iniziato il tour dei Green Day

Dopo la pubblicazione del loro tredicesimo album in studio “Father of All Motherfuckers” (2020), i Green Day tornano sul palco dopo tanta attesa per la partenza dell’Hella Mega Tour, durante il quale sono protagonisti insieme ad altre due band amiche: Weezer e Fall Out Boy. Il tour era previsto per la primavera del 2020, ma è stato rinviato a causa dello stop forzato che il settore dello spettacolo ha dovuto subire per la pandemia di Covid-19; lo scorso weekend ha preso finalmente vita con lo show al Globe Life Feild di Arlington.

I Green Day, inoltre, sarebbero attualmente al lavoro su nuova musica. E’ stato il bassista Mike Dirnt a rivelare che tra i progetti futuri ci sono “nuova musica e nuove avventure”; il front-man Armstrong, invece, lo scorso anno disse di essere in fase di scrittura e che si trattava solo di aspettare il momento giusto per pubblicare. Negli ultimi mesi il gruppo ha fatto uscire due singoli inediti (“Here Comes The Shock” e “Pollyanna“), il tutto fa pensare ad un quattordicesimo album in arrivo.

Francesco Gabbani operato alle corde vocali/ Come sta? "Intervento ad Amburgo"





© RIPRODUZIONE RISERVATA