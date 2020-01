Gregoretti, Salvini “tutto Governo Conte coinvolto”/ Memoria difensiva con le 7 mail

Questa mattina l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha presentato in Giunta per le autorizzazioni parlamentari del Senato la memoria difensiva di circa 30 pagine sul caso della nave Gregoretti: l’imbarcazione della Marina italiana era arrivata in acque nostrane a fine luglio 2019, quando al Viminale c’era ancora il leader della Lega, con a bordo 131 migranti rimasti a bordo nel porto di Augusta per 6 giorni per effetto del Decreto Salvini. Dopo l’indagine a suo carico scattata a fine dicembre, i prossimi passi istituzionali vedono la discussione del via libera o meno al processo presso la Commissione per le autorizzazioni a procedere per il prossimo 20 gennaio (e poi eventualmente, con il via libera, si arriverà anche in Aula al Senato, ndr). Dopo il cambiamento di posizione del M5s rispetto al simile “caso Diciotti” – Di Maio si è già espresso per il «sì al processo, ha deciso lui autonomamente senza coinvolgere il Governo» – la Lega ha iniziato a preparare un dossier che presenterà in Giunta nel giorno della discussione. Intanto però Salvini ha presentato la memoria difensiva dove torna ad attaccare il Premier Conte «Appoggiava la mia linea, ecco le 7 mail che lo provano». Il Messaggero ha pubblicato il testo integrale della memoria difensiva di Salvini (qui l’indirizzo) dal quale si evincono 4 punti principali avanzati dal leader della Lega in merito al caso Gregoretti.

LA MEMORIA DIFENSIVA DI MATTEO SALVINI IN 4 PUNTI

La tesi di Salvini è quella di aver agito in maniera del tutto sovrapponibile al caso Diciotti, dove il 20 marzo 2019 il Senato aveva votato per negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’allora titolare del Viminale: nella memoria-Gregoretti, il leader della Lega sottolinea e mostra con 7 mail scambiate tra il 25 luglio e il 31 luglio 2019 «il ruolo attivo della presidenza del Consiglio dei ministri anche per coinvolgere i Paesi europei nella redistribuzione». In particolare, Conte viene tirato in ballo in una mail dove si dimostrerebbe che Palazzo Chigi abbia «avanzato della questione alcuni Stati membri: Germania, Francia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda. Un accordo per l’accoglienza era stato raggiunto anche con la Cei. Il tutto dopo una riunione di coordinamento del 2 agosto 2019 convocata dalla Commissione Europea». I 4 punti principali, riassunti da Repubblica, partono dal fatto che in quei giorni non vi è stato nessun atto ufficiale della persona Matteo Salvini sul fronte Gregoretti; «tutte le decisioni sono state adottate nella sua qualità e nei suoi poteri di ministro dell’Interno». In secondo luogo, Conte e i ministri competenti sono stati avvisati passo dopo passo nei giorni caldi del caso Gregoretti; terzo punto di difesa, pur essendo di dominio pubblico lo stallo della nave a Catania prima ed Augusta poi, «non è giunto alcun ordine in direzione opposta da parte di Palazzo Chigi». Da ultimo, punto quarto, proprio il precedente Caso Diciotti che ha già respinto l’autorizzazione a processare Salvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA