Gregorio Paltrinieri, diretta finale 800 sl Europei/ Streaming video Rai, orario

EUROPEI NUOTO, GREGORIO PALTRINIERI vs FLORIAN WELLBROCK PER L’ORO!

Gregorio Paltrinieri sarà grande protagonista anche della giornata conclusiva degli Europei di nuoto in vasca corta 2021, perché alle ore 18.18 italiane a Kazan ci sarà la finale degli 800 sl maschili che vedranno in acqua naturalmente anche il nostro Greg, impegnato in quella che sulla carta potrebbe essere una grande sfida con i nuotatori tedeschi, cioè naturalmente il suo grande rivale Florian Wellbrock ma anche Sven Schwarz. Pochi giorni fa Wellbrock vinse i 1500 davanti a Paltrinieri, che si prese dunque l’argento mentre Schwarz chiuse al terzo posto. Ora i due tedeschi hanno ottenuto i migliori tempi nelle batterie degli 800 sl, con Gregorio Paltrinieri terzo, dunque la sfida si riproporrà in finale.

Per Gregorio Paltrinieri il 2021 resterà per sempre l’anno dell’argento proprio sugli 800 sl e del bronzo nella 10 km di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo nonostante la mononucleosi contratta solo pochi giorni prima, ma ricordiamo anche i tre ori e due argenti tra acque libere e piscina negli Europei in vasca lunga a Budapest. Ora si aggiunge l’argento in vasca corta dei 1500 sl, oggi potrebbe arrivare un’altra medaglia negli 800 e fra un mese ci saranno anche i Mondiali in vasca corta: ne vedremo ancora delle belle…

GREGORIO PALTRINIERI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 800 SL AGLI EUROPEI DI NUOTO IN VASCA CORTA

La finale degli 800 sl maschili agli Europei di nuoto in vasca corta 2021 con Gregorio Paltrinieri sarà visibile in diretta tv (come le altre prove della rassegna) su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando del digitale terrestre, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play.

GREGORIO PALTRINIERI, FINALE 800 SL EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL CONTESTO

Gregorio Paltrinieri dunque sarà grande protagonista della finale degli 800 sl agli Europei di nuoto in vasca corta insieme al suo rivale Florian Wellbrock. In base ai tempi ottenuti nelle batterie, sempre molto indicativi anche se naturalmente su distanze così lunghe bisogna anche valutare quanto ognuno vuole spendere in termini di energie al primo turno, sarà il tedesco a gareggiare in corsia 4, con il connazionale Sven Schwarz in corsia 5 e Gregorio Paltrinieri in corsia 3, in virtù dei tre migliori tempi.

Prestazioni molto simili sono state quelle del russo Aleksandr Egorov e del francese Damien Joly, che disputeranno la finale degli 800 sl rispettivamente in corsia 6 e in corsia 2, dunque ci sarà il transalpino dall’altra parte della corsia di Gregorio Paltrinieri. Troveremo poi il secondo russo Anton Nikitin in corsia 7, il norvegese Henrik Christiansen in corsia 1 ed infine l’ungherese David Betlehem in corsia 8, essendo l’ultimo dei qualificati.



