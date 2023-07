GRETA E MIRKO STANNO INSIEME/ La conferma a Temptation Island: “siamo innamorati”

Greta fa il suo ritorno a Temptation Island 2023 raggiungendo Mirko e Filippo Bisciglia. Proprio Mirko poco prima ha ammesso: “se non ci fosse stata lei non lo so, vedermi diverso ed apprezzato per quello che sono mi ha dato la forza per dire non è più la situazione giusta”. L’arrivo di Greta conferma quanto si vociferava online: i due sono usciti insieme dal programma e da quel momento hanno iniziato una storia d’amore.

“E’ un ragazzo splendido, spettacolare, è meraviglioso. Lui è assoluto, è una persona completa, è premuroso, dolce, sensibile. L’ho riconfermato ancora di più fuori” – dice la single che racconta i primi giorni dopo il programma: “ci siamo sentiti appena usciti. Gli ho scritto, lui è venuto a trovarmi, siamo stati qualche giorno insieme, gli ho fatto conoscere la mia famiglia, cosa importantissima per me”. Anche Mirko è preso dalla single: “Greta è speciale, è dolce, sensibile, mi dà tanto equilibrio, siamo molto complici”. Sul finale i due confermano di avere una relazione: “io sono innamorata, folle, pazza” con Mirko che conferma “siamo innamorati e il fuori ha dato la conferma ancora di più”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Temptation Island 2023: Mirko “sceglie” Greta dopo il falò di confronto con Perla

Ci avviciniamo ormai agli ultimi atti di Temptation Island 2023; il reality che mette alla prova le coppie in crisi sta per segnare il destino degli ultimi protagonisti rimasti ancora “in gioco”. Intanto, alcuni dei giovani che si sono cimentati con la “prova del 9” a tinte sentimentali hanno già concluso la loro esperienza, al netto di chiusure nette e di nuove relazioni. Particolare interesse circola intorno al nome di Mirko; il giovane di Rieti è entrato in gara con la sua compagna Greta ma il destino non è stato dei migliori.

Dopo pochi giorni di permanenza a Temptation Island, Mirko – fidanzato di Perla – ha iniziato a palesare un evidente interesse per una delle tentatrici del reality: Greta. Dopo gesti, effusioni e parole sempre più evidenti, è giunto il momento di raggiungere la sua fidanzata al falò di confronto per dirimere la questione in maniera definitiva. La situazione sul finire della quinta puntata sembrava ormai già piuttosto evidente; la coppia ha deciso di spezzarsi e sia Miko che Parla hanno preso strade separate dopo il reality.

Mirko e la tentatrice Greta: l’indizio social sulla possibile relazione dopo Temptation Island 2023

Oltre alla chiusura netta con Perla, la quinta puntata è stata per Mirko l’occasione per iniziare una storia fuori da Temptation Island 2023 con la tentatrice Greta. Il giovane di Rieti ha infatti confermato l’interesse nei confronti della giovane con l’auspicio di poter costruire una relazione dopo l’esperienza nel reality. Chiaramente, il diktat della rete è che i protagonisti – anche in caso di uscita prematura dal format – non possono postare contenuti sui social che facciano riferimento a cose non ancora viste nella messa in onda. Per questa ragione, si affollano teorie e rumor sul possibile destino di Mirko e Greta dopo Temptation Island 2023.

Nonostante il veto vigente su eventuali condivisioni social o fuga di informazioni prima della messa in onda, pare che sia spuntato un indizio in riferimento al futuro di Mirko e Greta dopo Temptation Island 2023. Come riporta il portale Cosmopolitan, la giovane tentatrice avrebbe condiviso su Tik Tok un video che sembra quasi una dedica per l’ormai ex fidanzato di Perla. “E’ mattina, stai camminando a casa tua; il sole sta splendendo, la tua casa è piena d’amore e profuma di caffè. Ce l’avete fatta“. Chiaramente, un messaggio che può significare tutto o nulla: bisognerà ancora attendere per scoprire se Mirko e Greta abbiano realmente formato una coppia.

