GRETA FERRO/ “Made in Italy? All’inizio ero terrorizzata” (Verissimo)

C'è anche Greta Ferro, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo. Greta è protagonista della serie Made in Italy, in cui interpreta Irene, giovane redattrice della rivista di moda Appeal. Un ruolo importante, per lei che è alle prime armi, soprattutto perché si trova ad affiancare grandi attori e volti noti del mondo dello spettacolo come Margherita Buy e Raoul Bova. "Le dico solo che all'inizio non avevo capito di essere la protagonista", racconta la Ferro in un'intervista del 13 gennaio a Vanity Fair, precisando di averlo scoperto soltanto durante la lettura del copione. Quando poi i registi gliel'hanno confermato – dice – "ero terrorizzata, non dormivo e non riuscivo a mangiare. Non avendo mai avuto esperienza, non sapevo cosa aspettarmi: dopo la prima settimana di set ho seriamente pensato che non ce l'avrei fatta".

Greta Ferro: “L’insegnamento più grande da Margherita Buy”

Alla fine, però, è andata bene, e questo anche grazie ai consigli che i suoi compagni di set hanno saputo darle. “È stata una grande scuola”, ammette con umiltà Greta Ferro, “essere vicino a loro e vederli in azione mi ha permesso di imparare tanto. È stato fondamentale capire in che maniera si approcciavano al personaggio”. Ma l’aiuto più grande gliel’ha dato la Buy, che lei chiama semplicemente ‘Margherita’, segno che sono già buone amiche: “Mi ha spiegato che era importante separare la vita privata dal set: quando giri, devi liberarti dalle pressioni e dedicare la tua persona e la tua mente al personaggio. All’inizio non è stato facile: la dedizione era talmente tanta che tornavo a casa e credevo ancora di essere negli anni Settanta”.

Greta Ferro racconta il suo esordio nel mondo della moda

La carriera stellare di Greta Ferro è decollata da Campobasso, città di cui sono originari i suoi nonni e in cui lei ha trascorso quasi tutta la sua infanzia e adolescenza. Fin da piccola, Greta ha trovato dei modi per evadere da quella realtà forse troppo ristretta: “Ho avuto la possibilità di trasferirmi all’estero più volte, prima negli Stati Uniti e poi in Cina. Mia madre insegna Economia e Management e si spostava spesso per fare ricerca, e io la seguivo. Pur venendo da un posto piccolo, essere abituata a viaggiare e a confrontarmi con mondi molto diversi rispetto a quelli che avrei potuto vivere a Campobasso mi ha aiutata tanto. Una volta tornata dalla Cina e aver frequentato l’ultimo anno di liceo classico, mi sono iscritta alla Bocconi pensando di studiare Economia, ma qualcosa non andava. Sentivo che mi mancava qualcosa”. A quel punto, ha iniziato a frequentare un corso alla Paolo Grassi, molto vicina alla facoltà, e così si è fatta notare prima da svariati marchi di moda (Armani su tutti) e poi da chi ha girato la serie tv. “Tutto è venuto da sé”, chiosa lei.



