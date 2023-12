Greta Rossetti e Michele Morrone, perchè si sono lasciati?/ “Un fuoco di paglia, tante promesse e poi…”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti e la liaison con l’attore Michele Morrone

Se già l’esperienza a Temptation Island aveva acceso la curiosità degli appassionati, la vetrina del Grande Fratello 2023 ha messo Greta Rossetti sotto un’enorme lente d’ingrandimento. L’ex tentatrice si è messa in evidenza per la sua relazione con Mirko Brunetti che, ad oggi, sembra appartenere al passato. Nella Casa più spiata d’Italia sta tentando di creare un suo percorso a prescindere dalle vicissitudini sentimentali ma, nel frattempo, sul web i retroscena non conoscono tregua.

Massimiliano Varrese: "In amore sono molto fedele", Monia lo smentisce/ "Quando stavamo insieme scrivevi a.."

Tra le ultime curiosità sul conto di Greta Rossetti – come riporta Novella 2000 – sembra essere tornata in auge la sua liaison del passato con Michele Morrone. Lei stessa, prima ancora di entrare al Grande Fratello 2023, aveva confermato la liaison con l’attore senza però scendere nel dettaglio. Nell’ultima puntata del reality la giovane è stata incalzata sul tema direttamente da Alfonso Signorini e sono così emersi dettagli decisamente inediti.

Grande fratello 2023: Marco Maddaloni a rischio con Federico Massaro e Greta Rossetti / Il pronostico

Greta Rossetti, gli elogi ai figli di Michele Morrone e le ragioni della rottura

Greta Rossetti, parlando del rapporto con Michele Morrone al Grande Fratello 2023, è partita dai figli dell’attore. “Io dei bambini così educati, non hai idea; uno di loro un giorno mi ha detto: ‘Tu mi giuri che starai sempre con noi?’, dopo un mese che stavo da loro. Lui aveva preso il Covid e stava solo in camera, io stavo giù con i bambini… La moglie non aveva problemi e hanno un buon rapporto”. Proseguendo nel racconto – come riporta Novella 2000 – Greta Rossetti è entrata nel merito della liaison con Michele Morrone citando anche il tatuaggio realizzato con lui.

Mirko Brunetti ancora innamorato di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023?/ “L’amore ha varie forme…”

“Siamo andati avanti così, siamo andati a New York per due settimane, io imbarazzatissima… e poi niente; la cosa è evoluta bene fino a quando non ci siamo lasciati”. Queste le parole di Greta Rossetti sul rapporto con Michele Morrone, mentre sul tatuaggio insieme ha spiegato: “Se abbiamo fatto un tatuaggio insieme? Sì, lui ce l’ha sul braccio”. Nel merito delle ragioni che hanno portato alla rottura con l’attore, la concorrente del Grande Fratello 2023 ha spiegato: “E’ stato tutto molto forte, quei classici fuochi di paglia; tante promesse e poi abbiamo capito che lui aveva bisogno di una donna diversa da me. Io penso che lui abbia l’innamoramento facile, non si frequenta con tante, lui ha bisogno di sentire l’amore…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA