Loren, la sorella di Greta Rossetti sbotta sui social contro i fan di Mirko e Perla/ “Siete dei caproni!”

Grande Fratello 2023: lo sfogo di Loren, sorella di Greta Rossetti

Le ultime puntate del Grande Fratello 2023 sono state – e forse lo saranno ancora – dominate dal ‘triangolo’ con al centro Mirko Brunetti, accompagnato da Greta Rossetti e Perla Vatiero. Nonostante il primo si sia dovuto arrendere al parere del pubblico abbandonando la Casa più spiata d’Italia, i dissidi sentimentali continuano ad essere un must del reality e la situazione diventa sempre più intricata di settimana in settimana.

Tra confronti e diatribe, confessioni e rivelazioni, ad alzare la voce sui social ci ha pensato anche Loren, sorella di Greta Rossetti. La giovane – come riporta BlogTivvu – si è scagliata in maniera diretta contro quella parte del web che ancora fa il tifo per un ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. “La verità verrà fuori e voi starete tutti in silenzio, perché è quello che dovete fare. Il karma gira e il male vi ritornerà, tutto ciò che dite vi tornerà tutto indietro, non vi preoccupate”.

Loren, sorella di Greta Rossetti: “Mi dispiace per la vostra vita triste…”

Lo sfogo di Loren – sorella di Greta Rossetti – è stato dunque indirizzato a chi, nel supportare un ritorno tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, si è espresso e si esprime con parole offensive e denigratorie nei confronti dell’ex tentatrice. “Per ora potete stare a fare ‘cicicici’ nei commenti perchè nella vostra vita, a quanto pare, potete fare solo questo”. Loren Rossetti non ha usato mezze misure nel rispondere alle critiche degli hater, probabilmente turbata dalle argomentazioni che sui social spesso superano i limiti della decenza.

La difesa di Loren per sua sorella Greta Rossetti – come riporta BlogTivvu – è poi proseguita così: “Mi dispiace per la vostra vita triste; pensate di più a stare con le vostre famiglie, pensare al vostro e non mettetevi in mezzo in cose che non vi riguardano”. La giovane, con tanto di stoccata finale, ha poi chiosato: “Detto ciò, continuate pure a fare i caproni!”.











