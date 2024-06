Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati, lui ritratta: “Nessun tradimento”/ Lei rompe il silenzio

Grande Fratello 2024, Sergio D’Ottavia e Greta Rossetti si sono lasciati, lui accusa poi ritratta: “Nessun tradimento fisico”

Non è un mistero per nessuno che gli amori nati all’interno della Casa più spiata d’Italia non reggano poi nella vita reale e durino molto poco. E questa edizione non fa eccezione, dopo la fine della relazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, anche Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati. Ieri come un fiume in piena in surfista con una Instagram storia ha annunciato la rottura con l’ex tentatrice di Temptation Island accusandola di tradimento, mancanza di coraggio e lealtà, aggiungendo che non si può costruire una relazione duratura su bugie, scappatelle e superficialità.

Il post di Sergio D’Ottavi ha fatto il giro del web scatenando reazioni opposte, in pochi non hanno gradito il suo modo di fare, accusare la sua ex fidanzata in maniera così plateale. Molti altri, invece, hanno attaccato Greta Rossetti per il suo comportamento con pesanti insulti e critiche tanto che la giovane ed i suoi familiari sono stati costretti a rendere privati i loro profili social per qualche ore. Passata la rabbia, però, Sergio ha deciso di fare un passo indietro, ritrattando sul tradimento: “Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, soprattutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico.”

Greta Rossetti rompe il silenzio e lancia una frecciata a Sergio D’Ottavi: “Io non sbaglio presa dalla rabbia”

Nel frattempo dopo essere finita al centro di pesanti attacchi e critiche anche Greta Rossetti ha rotto il silenzio spiegando la sua verità, il suo profilo è privato ma su X è trapelata una storia che ha pubblicato. Ha confermato che lei e Sergio D’Ottavi si sono lasciati ma non ha confermato o smentito il tradimento limitandosi a dire solo che vuole che i motivi della rottura restino privati e non ha intenzione di rivelarli presa dalla rabbia: “Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle…resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia” Insomma, tra rivelazioni, repliche, attacchi e dietrofront non è chiaro come siano andate le cose, quel che è certo è che Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi del Grande Fratello 2024 si sono lasciati pare per un tradimento della giovane.

E intanto l’influencer Deianira Marzano rilancia con il nome con cui sarebbe avvenuto il tradimento: Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne grande amico della Rossetti, ma il diretto interessato nega ogni coinvolgimento. “Io non c’entro proprio nulla con la situazione di Greta e Sergio, non so di cosa stanno parlando. lo non c’entro nulla, Greta non ha tradito con me, non c’entro proprio nulla e non ne so nulla. Ci tenevo a dirlo perché mi state mandando tantissimi messaggi.” ha rivelato.











