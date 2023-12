Greta Rossetti, frecciatina a Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ “Non ho bisogno di un uomo…”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti pronta a ripartire da sola

Non per essere ridondanti, ma è lecito credere che il triangolo sentimentale con protagonista Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sia destinato ad avere nuovi risvolti al Grande Fratello 2023 nonostante le presunte chiusure perentorie. Per quanto ognuno dei protagonisti si sia tirato fuori dal trittico a tinte rosa, le ultime vicende continuano ad essere argomento di discussione o quanto meno di sfogo.

Nelle ultime ore proprio Greta Rossetti – osservando un video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – in giardino con Monia La Ferrera, si è lasciata andare ad un discorso che sembra lasciare poco spazio a libere interpretazioni. La giovane si è detta fin troppo provata dalle ultime vicissitudini, al punto da aver tratto una lezione fondamentale per affrontare il prossimo periodo.

Greta Rossetti, l’ultimo sfogo “allontana” Mirko Brunetti

“Non voglio più sapere niente di nessuno, se non della mia famiglia, giuro. I miei amici e la mia famiglia, voglio bastarmi. Non voglio più fare chiodo scaccia chiodo, avere bisogno di un uomo, voglio essere forte da sola”. Inizia così lo sfogo di Greta Rossetti – stando ad un video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – con un chiaro riferimento agli scontri recenti con Mirko Brunetti. La giovane ha sottolineato come da tutto ciò voglia ripartire per non commettere gli errori del passato.

“Non sono mai stata single, ho sempre avuto bisogno di un altro uomo per dimenticarne un altro. Adesso la supererò da sola, non tornerò sui miei passi nemmeno sotto tortura, basta”. Greta Rossetti non intende dunque, sia al Grande Fratello 2023 che una volta fuori, trovare conforto in una nuova relazione. Per l’appunto, ha chiosato: “ Questa situazione mi ha fatto troppo male; ho bisogno di me e basta, non di un uomo che mi completa”.











