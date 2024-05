Greta Zuccarello, chi è il fidanzato “misterioso”?/ Isola dei Famosi 2024: “Si sarà arrabbiato perché…”

Chi è il fidanzato di Greta Zuccarello? Il giallo sul nuovo amore…

Non è ancora stato risolto il “giallo” relativo al fidanzato di Greta Zuccarello, caso scoppiato dopo una rivelazione fatta nelle scorse settimane dalla stessa naufraga dell’Isola dei Famosi 2024. La ballerina non si è sbilanciata riguardo la sua vita sentimentale, eppure ha spiazzato il pubblico quando tra le persone che ha salutato ha indicato proprio il fidanzato, senza però spiegare chi è.

Dunque, non è single come qualcuno pensava, ma non ci sono indicazioni sull’identità dell’uomo, perché Greta Zuccarello non ha fornito neppure degli indizi, probabilmente per “proteggere” lo stesso fidanzato e la sua privacy, ma non possiamo escludere che alla fine la giovane decida di sbilanciarsi, soprattutto nella puntata di oggi, visto che potrebbe ricevere una bella sorpresa. Le anticipazioni parlano, infatti, di una sfida per una ricompensa che sarebbe una lettera in arrivo dall’Italia: se Greta Zuccarello la vincesse, potrebbe leggere le parole del suo fidanzato, sempre che l’abbia scritto lui e non un parente della naufraga.

Il nuovo riferimento di Greta Zuccarello al fidanzato…

Ma Greta Zuccarello ha citato il misterioso fidanzato anche nel corso della scorsa puntata, quando Rosanna Lodi l’ha attaccata per insinuare che tra la ballerina e Samuel Peron ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Infatti, la Lodi ha parlato di una simpatia, a quel punto Greta ha replicato che le insinuazioni dell’altra naufraga sono pesanti, non solo perché ritiene Samuel Peron suo amico, ma anche in relazione al suo fidanzato, di cui parla proprio con il naufrago, oltre che della compagna di lui.

«Credo che la compagna di Samuel e il mio fidanzato si saranno arrabbiati», disse arrivando a citare nuovamente il fidanzato, senza però soffermarsi anche in questo caso sull’identità. Noto, invece, è il suo ex: si tratta del campione di nuoto Luca Dotto, ex fidanzato di Rosella Flamingo. La relazione tra Greta Zuccarello e Dotto iniziò nel 2019 e terminò tra il 2021 e 2022, ora però nella vita della ballerina c’è un nuovo amore, anche se non sappiamo di chi si tratti.

