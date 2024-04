Greta Zuccarello e Luca Dotto, perchè si sono lasciati?/ “Avevano fissato la data del matrimonio, poi…”

Si è imposta nella prima prova leader di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2024, si è fatta notare per voglia di emergere e andare oltre le aspettative. Stiamo parlando di Greta Zuccarello, tornata ufficialmente in gara nel reality dopo il piccolo problema alle prese con il Covid che l’ha costretta a qualche giorno di isolamento in attesa che il virus facesse il suo corso.

Con la sua presenza all’Isola dei Famosi 2024, Greta Zuccarello immaginava sicuramente che buona parte della sua vita privata sarebbe stata scandagliata dai più curiosi alla ricerca di indiscrezioni soprattutto sul tema gossip. Ebbene, come riporta Il Fatto Quotidiano, alcune persone vicine alla concorrente avrebbero rivelato al settimanale Dipiù Tv alcuni aneddoti riferiti alla rottura con l’ex fidanzato della ballerina, Luca Dotto.

Greta Zuccarello, all’Isola dei Famosi 2024 dimenticherà Luca Dotto?

“Avevano già fissato la data del matrimonio; entrambi sono veneti, avevano già trovato casa. Poi però non se ne è fatto più niente e lei disperata…”. Queste le indiscrezioni proposte da alcune persone vicine a Greta Zuccarello in riferimento alla relazione naufragata con Luca Dotto. Con il campione di nuovo la concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 pare fosse ad un passo dal grande passo del matrimonio; purtroppo però, qualcosa si sarebbe inceppato proprio ad un passo dall’unione nuziale.

Nel frattempo, Luca Dotto – ex di Greta Zuccarello – sarebbe già impegnato in una nuova relazione. Come riporta Il Fatto Quotidiano, le fonti citate dal settimanale Dipiù Tv avrebbero anche aggiornato in relazione allo stato sentimentale del campione di nuoto. Quest’ultimo sarebbe infatti nel pieno di un flirt con una collega – motivo per il quale la relazione con la ballerina si sarebbe interrotta – seppur in un altro ambito sportivo: Rossella Fiamingo, campionessa olimpica nella spada. Chissà che anche il cuore di Greta Zuccarello non torni a sorridere proprio grazie all’esperienza all’Isola dei Famosi 2024.

