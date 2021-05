Griglia di partenza Formula 1/ Bottas in pole position per un soffio (Gp Portogallo)

Valtteri Bottas in pole position per una doppietta Mercedes però agrodolce sulla griglia di partenza Formula 1 verso il Gran Premio del Portogallo 2021 sulla pista di Portimao, dove Lewis Hamilton non è riuscito a tagliare il traguardo delle 100 partenze in pole position per sette minuscoli millesimi. Così si spiega dunque quella sensazione sicuramente agrodolce all’interno della scuderia che comunque ha monopolizzato la griglia di partenza Formula 1 per la gara di oggi. Il pilota finlandese è stato il più veloce di tutti nelle qualifiche e si gode una pole position ancora più preziosa perché arriva in un inizio di Mondiale fin qui difficilissimo per Bottas, che aveva grande bisogno di questo acuto dopo i disastri soprattutto di Imola. Alle sue spalle, come si è già ampiamente capito, ecco un Lewis Hamilton staccato dal compagno di squadra di quei famigerati 7 millesimi rispetto al tempo di 1’18″348 ottenuto da Bottas. Siccome i campioni non sono mai sazi, siamo sicuri che Hamilton non sarà molto contento di avere perso l’occasione di andare in tripla cifra per un’inezia, anche se dalla seconda casella della griglia di partenza le prospettive per la gara sono buone.

Griglia di partenza Formula 1/ Bottas in pole position a Portimao, beffato Hamilton!

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: RED BULL INSEGUE MERCEDES

Una prima fila tutta Mercedes sulla griglia di partenza Formula 1 poteva essere di fatto la normalità negli scorsi anni, ma così non era stato un questo primo scorcio del 2021, che ci aveva indicato la Red Bull come minimo sullo stesso piano, se non addirittura superiore alla Mercedes. Portimao invece, almeno sul giro secco, ha sorriso a Stoccarda, mentre le ‘lattine’ della Red Bull monopolizzano la seconda fila della griglia di partenza, con Max Verstappen davanti a Sergio Perez. Citazione di merito per un ottimo Carlos Sainz quinto con la migliore Ferrari, mentre Charles Leclerc non è andato oltre l’ottavo posto sulla pista dove l’anno scorso era stato “miracolosamente” quarto nelle qualifiche, dietro anche alla Alpine-Renault di Esteban Ocon e alla McLaren di Lando Norris, mentre chiudono la top 10 la AlphaTauri di Pierre Gasly e la Aston Martin di Sebastian Vettel, tornato in Q3 dopo ben 16 Gran Premi. Daniel Ricciardo invece è stato clamorosamente eliminato già nel Q1 e per il pilota australiano della McLaren si prospetta una domenica assai complicata, mentre Fernando Alonso si è fermato nel Q2, al pari delle due Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, con il pilota italiano che si è preso comunque la mai banale soddisfazione di precedere il compagno di squadra e campione del Mondo – un’impresa in stile Bottas, potremmo dire per questa volta…

