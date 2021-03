Griglia di partenza Formula 1/ Chi in pole position nel Gp Bahrain 2021? (Sakhir)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI IN POLE POSITION IN BAHRAIN?

La griglia di partenza della Formula 1 per il Gp Bahrain 2021 sta per formarsi: manca sempre meno infatti alle qualifiche sul circuito di Sakhir, che ci diranno finalmente chi sarà il pilota in pole position che per primo guiderà il resto del gruppo per la nuova stagione. Il circus della Formula 1 riparte dal Gp Bahrain e non dall’Australia, contrariamente a quanto si è sempre visto in epoca recente; riprende dopo un anno nel quale la pandemia di Coronavirus ha avuto la meglio su calendario e pubblico, ha frenato gli sviluppi delle monoposto e imposto di fatto che anche il 2021 fosse una stagione di transizione, con le grandi modifiche che saranno attese per il prossimo anno.

Questo scenario previsto naturalmente toglie poco allo spettacolo delle qualifiche e della ricerca della pole position, alla fine anche con queste premesse la griglia di partenza di Formula 1 per questo imminente Gp Bahrain 2021 potrebbe riservare parecchie sorprese; mentre aspettiamo che si corra possiamo sicuramente fare qualche valutazione sulle aspettative delle varie monoposto, e provare a ipotizzare quello che succederà in pista…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LE PREVISIONI

La cosa più probabile, aspettando la griglia di partenza di Formula 1 per il Gp Bahrain 2021, è che la Mercedes occupi la prima fila o comunque piazzi un pilota davanti: la pole position l’anno scorso è stata un affare riguardante i soli Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, il finlandese almeno nella prima parte della stagione si è fatto particolarmente valere in qualifica salvo poi venire affondato in gara. Per quanto abbiamo detto più sopra, la Mercedes resta assolutamente la monoposto da battere: ci sorprenderemmo se non dovesse arrivare un altro titolo mondiale per lei che sarebbe (a meno che Bottas cambi passo) l’ottavo per un Lewis Hamilton sempre più intenzionato a entrare nella storia. Tuttavia, noi chiaramente tifiamo non solo per la Ferrari ma anche per un campionato di Formula 1 incerto, combattuto e pieno di sorprese: naturalmente quindi i primi indiziati a spezzare il dominio delle Frecce d’Argento sono i piloti della Red Bull, in particolare di Max Verstappen che nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere il solo capace di inserirsi nella lotta interna Hamilton-Bottas. Sergio Pèrez dovrà dimostrare di timbrare risultati anche con il cambio di scuderia, la Ferrari parte decisamente indietro ma Charles Leclerc ha sempre fatto il suo in termini di griglia di partenza, e dunque staremo a vedere se anche oggi ci regalerà un bel risultato…

