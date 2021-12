Griglia di partenza Formula 1/ Gp Arabia Saudita 2021: chi fa la pole position?

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: PENULTIMO APPUNTAMENTO

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Arabia Saudita 2021 dal circuito di Gedda, il ventunesimo e penultimo appuntamento della stagione che si disputa su un tracciato inedito, a rendere ancora più incerto un weekend che potrebbe avere un peso determinante nella lotta per i due titoli Mondiali dei Piloti e dei Costruttori. La pista di Gedda si annuncia molto veloce, per cui in gara potremmo vedere sorpassi, ma naturalmente partire davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 è sempre importante.

Finora, dobbiamo però dire che solamente otto volte (più due casi anomali) nel Mondiale 2021 di Formula 1 ha vinto chi è partito in pole position, cioè Lewis Hamilton al Montmelò a maggio e poi due settimane fa in Qatar, Valtteri Bottas ad ottobre in Turchia e Max Verstappen a Le Castellet, in entrambe le gare disputate in Austria, in Olanda e ad Austin. Inoltre lo stesso olandese della Red Bull si era imposto a Montecarlo, quando di fatto Verstappen era scattato davanti a tutti a causa dell’assenza sulla griglia di partenza di Charles Leclerc, che aveva conquistato la pole position, mentre a Spa sappiamo che di fatto la gara non c’è stata e la pole dello stesso Verstappen fu determinante per l’ordine d’arrivo. Il duello per la conquista del titolo iridato è vibrante quest’anno, vedremo che effetti avrà sulla griglia di partenza di Formula 1 per questa gara di Gedda.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Negli ultimi anni la griglia di partenza Formula 1 è stata quasi sempre un monologo della Mercedes, che l’anno scorso ha accarezzato a lungo il record di conquistare tutte le pole position di una stagione, possibilità sfumata solo nel finale. Il 2021 ha segnato invece un netto cambio dei valori anche sul giro secco, anche se nel finale di stagione la Mercedes sta di nuovo facendo bene. Resta il fatto che Max Verstappen ha conquistato più pole position e che Hamilton (come abbiamo già visto) ha vinto solo due volte partendo dalla pole position. Al sabato talora si è messa in luce anche la Ferrari, ben due volte capace di conquistare la pole position con Charles Leclerc sui circuiti cittadini di Montecarlo e Baku, ma purtroppo sono ricordi datati ormai di qualche mese.

Verstappen si è preso finora ben nove pole position contro le quattro di Hamilton, un numero decisamente basso per il sette volte campione del Mondo, anche se nelle qualifiche vere e proprie siamo 7-6, considerando che a Silverstone il miglior tempo nelle qualifiche lo aveva fatto l’inglese, ma poi la pole fu di Verstappen grazie alla Sprint Race, a Monza fu beffato Bottas, primo sia al venerdì sia al sabato, ma arretrato a causa di una penalizzazione che favorì Max, infine a Interlagos è stato penalizzato Hamilton per l’ala irregolare. Applausi in ogni caso alla enorme crescita della Red Bull, però nelle ultime sei gare Verstappen ha conquistato una sola pole position e la Mercedes ben quattro, anche se tre con Valtteri Bottas.



