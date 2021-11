Griglia di partenza Formula 1/ Gp Qatar 2021: la lotta per la pole position a Losail

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP QATAR: DIFFICILE FARE PRONOSTICI!

Solo tra poche ore scopriremo come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio del Qatar 2021: chi dunque otterrà la pole position sulla pista di Losail, nella terzultima gara del mondiale? L’attesa verso le sessioni di qualifiche di questo pomeriggio è grande: come è ben noto, ancora è vivissima la lotta per il titolo mondiale con Verstappen e Hamilton ai ferri corti, in graduatoria come in pista, e pure non scordiamo che si tratta questa della gara di debutto in Qatar per la Formula 1, con Liberty media che ha stretto pure un accordo decennale con il tracciato (a partire dal 2023 però).

Certo in molti vorranno entrare nella storia e porre subito il proprio nome nell’albo d’oro del gran premio, ottenendo il primo giro più veloce e la prima pole position di questa gara, nata pure per capire il vuoto in calendario lasciato dalla cancellazione del gran premio australiano. Il contesto dunque in cui si accenderanno questo fine settimane le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della Formula 1 è ben chiaro e di prestigio: chissà dunque chi primeggerà. Al solito fare pronostici è impossibile, ma leggendo quanto è occorso in stagione, possiamo certo riflettere su alcuni spunti.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP QATAR: IL CONTESTO

Come accennato prima trattandosi di un tracciato inedito, davvero non possiamo sapere a chi andrà la pole position chi completerà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gp del Qatar 2021 oggi: pure possiamo ancora fare delle riflessioni. Se guardiamo cosa è successo in stagione nella lotta al giro più veloce ecco che il nome che spicca è certo quello di Max Verstappen: il pilota della Redbull fin qui ha collezionato ben nove pole position su 19 gare del mondiale, ma pure nelle ultime uscite ha fatto molta fatica nella sua battaglia con la Mercedes e con Bottas in primis. Il pilota finlandese (che a fine stagione volerà in Alfa Romeo) ha saputo primeggiare sia in Messico che in Brasile e pure è partito dalla prima casella a Istanbul: per lui grandi soddisfazioni, visto che pure si è sempre messo davanti al collega Lewis Hamilton, in lotta per il mondiale.

Pure l’inglese si è però messo in mostra nelle qualifiche in stagione: per Hamilton contiamo tre pole position recuperate fino a qui, ma tutte occorse nella prima parte della stagione. Pure l’impressione è che i tre sopraccitati non saranno gli unici a poter contendere la prima casella della griglia di partenza della formula 1 qui in Qatar: su una pista inedita possono essere veri colpi di scena questo pomeriggio. Chissà che allora possa arrivare una gioia per la Ferrari (già in pole due volte con Leclerc) o anche per la McLaren (in prima fila con Norris a Sochi): o altri possano regalarci un’emozione. Solo la pista di Losail ce lo dirà.



