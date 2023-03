Griglia di partenza Formula 1/ GP Arabia Saudita 2023: a chi la pole position?

Oggi pomeriggio scopriremo come sarà composta la griglia di partenza Formula 1 per il GP Arabia Saudita 2023 sul circuito cittadino di Gedda, dove partire davanti a tutti potrebbe avere particolare rilevanza, anche se poi in gara ci aspettiamo imprevisti e magari qualche Safety Car, come spesso succede quando le barriere sono molto vicine al nastro d’asfalto. C’è dunque grande curiosità per la battaglia sul giro secco che ci darà i responsi in termini di prestazione pura, anche se una certezza per la griglia di partenza Formula 1 è già maturata, purtroppo per Charles Leclerc, il quale non potrà lottare per la pole position a causa di una penalizzazione che giunge davvero troppo presto e ha fatto scattare l’allarme in casa Ferrari.

La griglia di partenza Formula 1 dunque non vedrà stavolta fra i principali protagonisti il pilota monegasco, che invece nel 2022 era stato il re delle qualifiche, nonostante nemmeno questo fosse infine bastato per contrastare Max Verstappen e la Red Bull. Le premesse del 2023 sembrano tuttavia ancora meno favorevoli per la Ferrari, o se preferite potrebbero indicare un dominio ancora più netto per le “lattine” anglo-austriache, se consideriamo che Max Verstappen e Sergio Perez già due settimane fa in Bahrain avevano monopolizzato la prima fila della griglia di partenza Formula 1, prima di fare doppietta anche in gara alla domenica, sotto alla bandiera a scacchi.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI DEL 2022

La Ferrari riguardo alla griglia di partenza Formula 1 avrà quindi un compito molto difficile nel paragone con il 2022, che almeno da quel punto di vista era stato eccellente dal momento che Charles Leclerc era partito per ben nove volte dalla pole position. Quattro delle cinque vittorie ottenute in carriera da Leclerc (Spa e Monza 2019, Sakhir e Melbourne 2022) sono arrivate scattando dalla prima casella, con l’Austria 2022 a fare da eccezione garantendo anche una delle soddisfazioni più belle al monegasco in un 2022 che resterà fatalmente l’anno dei rimpianti per la Ferrari, che aveva ottenuto anche tre pole position per Carlos Sainz, tra l’altro le prime della carriera per il pilota spagnolo del Cavallino.

La Red Bull invece aveva visto scattare davanti a tutti Sergio Perez proprio in Arabia Saudita, ma soprattutto Max Verstappen in ben sette occasioni, anche se al sabato l’olandese avrebbe infine perso il confronto con Leclerc (7-9). Naturalmente l’olandese ha nella domenica il suo punto di forza, intanto però in Bahrain si è preso anche la pole position nel primo atto dell’inseguimento al tris iridato consecutivo. Infine, in Ungheria fu George Russell a partire davanti a tutti sulla griglia di partenza, regalando alla Mercedes l’unica pole position stagionale, clamorosamente come la Haas grazie al capolavoro a Interlagos da parte di Kevin Magnussen.











