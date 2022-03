Griglia di partenza Formula 1/ Gp Bahrain 2022: a chi andrà la prima pole position?

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: EMOZIONI GARANTITE…

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Bahrain 2022 dal circuito di Sakhir, dove partirà la nuova stagione della Formula 1, che desta grandissima curiosità anche perché la Ferrari sembra essere finalmente in grado di competere con tutti gli avversari. I primi responsi davvero attendibili tuttavia arriveranno proprio oggi, almeno per quanto riguarda la velocità sul giro secco, in attesa naturalmente dei verdetti della gara. Scopriremo dunque chi si prenderà la prima pole position, per partire davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 al via di un nuovo Mondiale, caratterizzato dalle novità nel regolamento e dalla prima volta di Max Verstappen nei panni del campione del Mondo.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Verstappen in pole position, Hamilton 2°! Gp Abu Dhabi

L’anno scorso va detto che in Formula 1 l’incidenza delle vittorie partendo dalla pole position non fu altissima, dunque era stato raggiunto l’obiettivo di non assegnare la vittoria già alla prima curva, come di fatto spesso succedeva in passato. Poi naturalmente può capitare che vinca l’autore della pole position, ma anche in questi casi le emozioni sono garantite. Basterebbe fare un esempio: ad Abu Dhabi Max Verstappen partì davanti a tutti e vinse la gara, ma in mezzo era successo letteralmente di tutto, come gli appassionati di Formula 1 ricorderanno per sempre. Nonostante ciò, il duello per la conquista delle migliori posizioni sulla griglia di partenza di Formula 1 sarà naturalmente molto interessante…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Hamilton in pole position a Gedda, Verstappen 3°!

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI DEL 2021

La griglia di partenza Formula 1 vide l’anno scorso il sorpasso della Red Bull ai danni della Mercedes in termini di numero di pole position, dato ancora più significativo se si pensa che la “dittatura” (sportiva, ci mancherebbe) di Stoccarda negli anni precedenti si basava in un totale dominio fin dal sabato. Ecco allora che Max Verstappen aveva conquistato più pole position rispetto a Lewis Hamilton, addirittura il doppio: dieci partenze davanti a tutti per l’olandese della Red Bull a fronte delle “sole” cinque per l’inglese della Mercedes, in precedenza abituato a dominare sulla griglia di partenza. Un anno fa invece Hamilton non riuscì a fare la differenza rispetto a Valtteri Bottas, che si era preso quattro pole position, mentre in casa Red Bull Verstappen inflisse un 10-0 a Sergio Perez.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Hamilton, pole position show a Losail! Gp Qatar 2021

Per completezza di informazione sulla griglia di partenza Formula 1, vanno ricordare alcune situazioni particolari: ad esempio, a Silverstone il miglior tempo nelle qualifiche lo aveva fatto l’inglese, ma poi la pole fu di Verstappen grazie alla Sprint Race; a Monza fu beffato Bottas, primo sia al venerdì sia al sabato, ma arretrato a causa di una penalizzazione che favorì Max; a Interlagos invece fu penalizzato Hamilton per l’ala irregolare. Briciole di gloria anche per gli altri: Lando Norris si prese la pole position a Sochi (dove quest’anno non si tornerà), Charles Leclerc invece ci riuscì a Montecarlo e Baku, anche se nel Principato la Ferrari non poté schierarsi davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 a causa dell’incidente del pilota di casa all’ultimo giro delle qualifiche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA