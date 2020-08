Griglia di partenza Formula 1/ Gp Belgio 2020 Spa: lotta per la pole position

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Belgio 2020 a Spa Francorchamps, il settimo appuntamento della stagione, sicuramente uno dei più affascinanti per il valore tecnico della pista forse più impegnativa dell’intero calendario mondiale. Di certo anche a Spa la lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza Formula 1 sarà bellissima, con l’avvincente lotta per raggiungere le massime prestazioni sul tracciato delle Ardenne, anche se poi in gara i sorpassi dovrebbero essere possibili e dunque la posizione di partenza potrebbe essere meno importante che altrove – anche se tutti ricordiamo che nel 2019 vinse chi era scattato dalla pole position, cioè Charles Leclerc con la sua Ferrari. Un ricordo piacevole ma anche amaro per chi ama la Rossa di Maranello, che salvo miracoli quest’anno non dovrebbe essere in grado di lottare per la conquista della pole position a Spa Francorchamps. I numeri della stagione 2020 in corso parlano infatti chiarissimo in Formula 1, nonostante finora siano state disputate appena sei gare a causa della pandemia di Coronavirus – normalmente a Spa si arrivava già oltre metà calendario, con il Gran Premio del Belgio spesso a segnare la ripartenza dopo la pausa estiva.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Andiamo dunque ad esaminare che cosa ci dicono finora i numeri della griglia di partenza Formula 1 in questo curioso 2020, che ha già proposto sei Gran Premi ma su appena quattro piste, dal momento che vi sono già state un paio di “doppiette”. Inutile girarci attorno: finora abbiamo avuto un vero e proprio monopolio della Mercedes, che ha conquistato tutte le sei pole position disponibili, quattro con Lewis Hamilton (sempre più dominatore nella classifica delle pole position nella storia della Formula 1) e le altre due con il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, per il quale il confronto con il blasonato compagno di squadra non è semplice neppure sul giro secco. Curiosamente, abbiamo un doppio “pareggio” per 1-1 fra Hamilton e Bottas sulle due piste in cui si è corso due volte: a Zeltweg il finlandese ha fatto la pole position nel Gp Austria e Hamilton ha risposto il sabato successivo con la pole del Gp Stiria, a Silverstone invece il padrone di casa è partito davanti a tutti nel Gp Gran Bretagna e Bottas ha replicato nel Gp 70° Anniversario. Pole position sulla griglia di partenza Formula 1 invece per Lewis Hamilton nei due Gp “singoli”, a Budapest per il Gran Premio d’Ungheria e al Montmelò per il Gran Premio di Spagna, l’ultimo disputato un paio di settimane fa.



