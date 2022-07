GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Lotta per la pole position! GP Gran Bretagna 2022

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: COMINCIANO LE QUALIFICHE

Tutto è pronto adesso per le qualifiche che disegneranno il volto della griglia di partenza Formula 1 per il Gp Gran Bretagna 2022 a Silverstone, andiamo allora a dire qualcosa in più sull’idolo locale Lewis Hamilton, che resta il re delle pole position per i numeri della carriera e vanta un rapporto speciale naturalmente con la sua gara di casa. Oggi a dire il vero fa una certa impressione ripensare alle 103 pole position complessive di Lewis Hamilton, stesso identico numero anche delle vittorie del campione inglese, che però quest’anno rischia di rimanere fermo in entrambe le graduatorie se la stagione continuasse su questa linea, una sorta di maledizione legata a “quota 103” ma naturalmente non per malasorte, bensì per l’inferiorità della Mercedes nei confronti di Ferrari e Red Bull.

Già nella scorsa stagione Hamilton aveva ottenuto “solo” cinque pole position ad Imola e poi in Spagna (quando toccò quota 100), Ungheria, Qatar e Arabia Saudita, ma nel 2022 per la Mercedes la situazione è decisamente più complicata ed inoltre Lewis sta perdendo pure il confronto interno con il compagno di squadra George Russell. Oggi quindi che cosa succederà? Parola naturalmente alla pista di Silverstone e al cronometro per scoprirlo, siamo pronti al via delle qualifiche per determinare la griglia di partenza Formula 1 del Gp Gran Bretagna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Gran Bretagna 2022, possiamo fare un tuffo all’anno scorso, per vedere che cosa era successo nell’ultimo precedente al sabato a Silverstone, tappa immancabile nel calendario iridato. La pole position in quel luglio 2021 fu assegnata mediante Sprint Race, che invece per il 2022 è stata prevista in altre tre località e quindi non farà il bis in Gran Bretagna.

Al venerdì il più veloce nelle qualifiche “tradizionali” era stato Lewis Hamilton, che però al sabato fu superato da Max Verstappen, che si prese la vittoria nella storica prima Sprint Race di sempre, i 3 punti previsti nella classifica Piloti e la pole position con annessa prima posizione sulla griglia di partenza proprio davanti all’idolo locale Lewis Hamilton, con Valtteri Bottas terzo e Charles Leclerc quarto. La gara poi fu condizionata dall’incidente tra Hamilton e Verstappen che mise fuori causa l’olandese, Leclerc a lungo cullò il sogno della vittoria ma infine ebbe la meglio la Mercedes del padrone di casa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

A CHI LA POLE?

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Gran Bretagna 2022 dal circuito di Silverstone, il tracciato britannico che ha scritto la storia della Formula 1 fin dalla prima gara iridata nel 1950. Circuito tradizionalmente molto veloce, sorpassare a Silverstone non dovrebbe un problema e di conseguenza partire in pole position potrebbe non essere fondamentale, come sa fin troppo bene Charles Leclerc che (prima della sostituzione del motore a Montreal) aveva ottenuto ben quattro pole position consecutive mai convertite in vittorie, comprese due rotture in gara e un grave errore di strategia a Montecarlo.

La Ferrari sarà comunque chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in una stagione eccellente per il Cavallino Rampante sul giro secco, anche se le delusioni in gara hanno logicamente ridimensionato gli acuti sulla griglia di partenza Formula 1. A Miami il Cavallino Rampante aveva monopolizzato la prima fila ma poi aveva vinto Max Verstappen, ma il peggio doveva ancora arrivare: a Barcellona ecco la rottura del motore che ha mandato in fumo una vittoria che sembrava vicina, poi per Leclerc la delusione casalinga a Montecarlo con un errore di strategia a vanificare il trionfo, fino al nuovo guasto a Baku che ha fatalmente complicato anche il Gran Premio del Canada a causa della inevitabile penalizzazione che ha impedito a Charles di inseguire una nuova pole position.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

La griglia di partenza Formula 1 in copertina mette comunque Charles Leclerc, che nel 2022 ha già ottenuto due vittorie e soprattutto sei pole position, dato particolarmente interessante per quanto riguarda la nostra analisi della griglia di partenza Formula 1 anche se chiama in causa le difficoltà alla distanza della Ferrari. Partire in pole position è comunque fondamentale per il pilota monegasco, perché le quattro vittorie ottenute in carriera da Leclerc (Spa e Monza 2019, Sakhir e Melbourne 2022) sono arrivate sempre scattando dalla prima casella, anche se Charles ha imparato fin troppo bene che la conquista della migliore posizione sulla griglia di partenza di Formula 1 non è garanzia di successo alla domenica.

La Red Bull naturalmente è la prima rivale della Ferrari e ha già conquistato pole position con entrambi i piloti, grazie a Sergio Perez in Arabia Saudita e Max Verstappen ad Imola e infine proprio a Montreal, anche se al sabato è dietro 6-3 e in Canada Max aveva approfittato dell’impossibilità di lottare da parte di Leclerc. Il bilancio Red Bull è in ogni caso molto più equilibrato rispetto al 6-0 di Leclerc in termini di pole position su Carlos Sainz in casa Ferrari, alla lunga Verstappen farà la differenza rispetto a Perez? Infine, essendo a Silverstone c’è grande curiosità attorno a Lewis Hamilton, atteso tuttavia da una gara di casa che si annuncia complicata.











