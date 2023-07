Griglia di partenza Formula 1/ GP Gran Bretagna 2023 Silverstone: chi in pole position? (oggi 8 luglio)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI CONQUISTERÀ LA POLE?

L’appuntamento torna al sabato con la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 sul circuito naturalmente di Silverstone, perché dopo il weekend con Sprint Race andato in scena settimana scorsa al Red Bull Ring in Austria si torna al format più tradizionale per questo Gran Premio, uno dei più leggendari per il Circus della Formula 1. La sessione delle qualifiche sarà di conseguenza regolarmente al sabato pomeriggio, ne approfittiamo per ricordare che il prossimo Gran Premio con Sprint Race sarà quello del Belgio naturalmente a Spa Francorchamps, altra località mitica per la Formula 1, che in questa stagione è stato spostato prima della sosta e quindi alla fine del mese di luglio.

Tutto questo premesso, dobbiamo naturalmente osservare che, qualunque sia il formato delle qualifiche, il 2023 vede il dominio totale della Red Bull anche per quanto riguarda la griglia di partenza Formula 1, superiorità che poi d’altronde si estende sempre anche alla gara della domenica, per un Mondiale che di fatto non ha storia, almeno per quanto riguarda il nome dei vincitori, che potremmo già scrivere a nemmeno metà stagione. La Ferrari sta crescendo, speriamo allora in conferme sulla pista dove un anno fa vinse Carlos Sainz, mentre settimana scorsa in Austria Max Verstappen ha conquistato tutto il possibile con pole position, vittoria della Sprint, giro più veloce in gara e infine il trionfo numero 42 della carriera.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Prima dell’Austria, Max Verstappen era stato il dominatore in Bahrain e poi anche in Australia, mentre Sergio Perez fece doppietta in Arabia Saudita, per poi prendersi il successo anche a Baku, primo caso in cui il vincitore non era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 perché la pole position azera era andata a Charles Leclerc, unica per la Ferrari ma adire il vero anche unica sfuggita alla Red Bull, che quindi domina anche sul giro secco nel 2023. A Miami per la prima volta i due piloti della casa anglo-austriaca si alternarono al comando tra il sabato e la domenica, con la pole position a Perez ma poi nel Gran Premio la vittoria di Verstappen, una rimonta capolavoro su un circuito non così favorevole per i sorpassi. Poi a Montecarlo, Barcellona ed infine anche a Montreal tre doppiette di Verstappen, con le pole position del pilota olandese che sono poi state convertite in vittorie dal campione del Mondo in carica, mentre a Zeltweg il dominio si è esteso pure alla Sprint, quindi Verstappen adesso è 6-2 su Perez nel numero delle pole position stagionali.

Il 2022 invece aveva visto Charles Leclerc partire per ben nove volte dalla pole position nella stagione che resterà fatalmente l’anno dei rimpianti per la Ferrari, con troppe occasioni sprecate alla domenica dopo le illusioni del sabato – in Canada invece c’era stata di mezzo una penalità ad impedire la caccia alla pole position per il monegasco. Ci furono anche tre pole position per Carlos Sainz, le prime della carriera per il pilota spagnolo del Cavallino. Sempre per quel che riguarda la griglia di partenza di Formula 1, la Red Bull invece aveva visto scattare davanti a tutti Sergio Perez in Arabia Saudita (come quest’anno), ma soprattutto Max Verstappen in ben sette occasioni, anche se al sabato l’olandese avrebbe infine perso il confronto con Leclerc (7-9). La musica però evidentemente è molto diversa anche da quel punto di vista quest’anno…











