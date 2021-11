Griglia di partenza Formula 1/ Gp Messico 2021: la lotta per la pole position

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LOTTA APERTA PER IL TITOLO

Solo tra poche ore scopriremo come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio del Messico 2021 e dunque a chi andrà la pole position, in vista della gara che pure ci allieterà solo domani sera. L’attesa verso le sessioni di qualifiche che metteranno in palio dunque i migliori piazzamenti dello schieramento in pista a Città del Messico è davvero grande: viste le caratteristiche del tracciato, possiamo dire che per vincere oggi non sarà per forza obbligatorio partire dalla prima casella, ma certo è senza dubbio consigliato.

Specie se consideriamo il valore del banco di prova messicano nell’economia dell’intera stagione, dove è ancora lotta aperta tra Verstappen e Hamilton per il titolo iridato e dove i punti messi in palio domenica potrebbero rivelarsi decisivi per l’attribuzione del mondiale 2021. Il contesto è dunque complesso: servirà dare il meglio in queste qualifiche per centrare la pole position e dunque partire nelle miglior condizioni possibile per la gara di domani sera, pur non avendo poi molte certezze per il podio. Sarà battaglia vera per le prime posizioni della griglia di partenza della Formula 1: chi conquisterà la pole position?

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IN STAGIONE

Alla vigilia delle qualifiche che determineranno la griglia di partenza della formula 1 per il Gran premio del Messico 2021 e dunque assegneranno anche la pole position (fattore che pure potrebbe non rivelarsi determinante per il podio domani), ci pare ovviamente impossibile dire con precisione che cosa accadrà in pista: pure esaminando i dati raccolti in tal senso nella stagione 2021, possiamo comunque fare alcune riflessioni. Tabella alla mano, vediamo bene che nella lotta per il giro più veloce spesse volte si è messo giustamente in luce Max Verstappen. L’olandese della Redbull, unico indiziato con Hamilton alla conquista del mondiale 2021 della F1, fin qui ha messo da parte ben nove pole position, di cui pure l’ultima occorsa solo pochi giorni fa ad Austin. Per Verstappen dunque oggi potrebbe essere l’occasione giusta per centrare la decima prima casella dello schieramento: a contendergli il record per al solito le Mercedes e nello specifico Lewis Hamilton, che pure ha fin qui recuperato nel campionato tre pole position ma pure ben 11 prime file.

Pure per la lotta alla pole position a Città del Messico questa sera i due non saranno i soli a poter dire la loro: a caccia di un exploit nella griglia di partenza della Formula 1 in terra messicana anche l’altro pilota della Mercedes, Valtteri Bottas, a segno in Portogallo e Turchia, ma pure le Ferrari, che potrebbero davvero fare molto bene, viste le caratteristiche del tracciato, parecchio consone alla SF21. Attenzione in tal senso a Charles Leclerc, che in campionato già due volte ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche, a Monaco e a Baku, ovviamente al volante della Rossa di Maranello. Pure non escludiamo al colpo di scena nelle prove di oggi e chissà che altri, come Norris e Sainz possano oggi trovare anche la prima casella della griglia di partenza della F1 per il Gp del Messico: vedremo che dirà la pista.



