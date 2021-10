Griglia di partenza Formula 1/ Gp Stati Uniti 2021: la lotta per la pole position

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio degli Stati Uniti 2021 e davvero siamo impazienti di conoscere chi otterrà la pole position sull’iconica pista di Austin. Dopo un anno di pausa siamo dunque ancora in Texas per una delle gare più attese della stagione, dove pure verranno messi in palio punti pesantissimi per la lotta al titolo iridato: battaglia che pure vede ancora Verstappen e Hamilton vicinissimi. Vista la posta in palio è inevitabile pensare che oggi tutti daranno il massimo per ottenere il miglior piazzamento nella griglia di partenza della Formula 1 in vista della gara di domani: ma chi riuscirà a primeggiare?

Fissare un pronostico per la pole position è cosa quasi impossibile: quello che sappiamo sullo schieramento che osserveremo domani ad Austin è che in ogni caso la Aston Martin di Sebastian Vettel verrà arretrata di 10 posizioni rispetto a quanto occorrerà oggi in qualifica, visto che il tedesco ha annunciato che per l’occasione monterà una nuova power unit sulla sua monoposto e dunque incorrerà nella solita sanzione (che ha già visto “protagonisti” Hamilton e le Ferrari ad esempio). Ma oltre a ciò è mistero apertissimo per la griglia di partenza della Formula 1 per il Gp degli Stati Uniti 2021.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL CONTESTO

In attesa allora di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio degli Stati Uniti 2021 e come pure a chi andrà l’ambita pole position, ecco che pure possiamo analizzare che cosa è successo in stagione, fino alla tappa di Austin: alla vigilia delle qualifiche ufficiali non mancano certo gli spunti di riflessione. In vista della 17^ prova della stagione iridata infatti vediamo che per quanto riguarda la pole position è stato un dominio (quasi) netto di Max Verstappen. Il pilota della Redbull infatti ha conquistato fin qui ben otto prime caselle nella griglia di partenza della Formula 1: a dare fastidio all’olandese la Mercedes, con ben cinque pole position, di cui pure solo tre ottenute da Lewis Hamilton e due dal compagnano di squadra Valtteri Bottas, che pure è partito dalla prima casella anche in Turchia nell’ultima prova della stagione.

Pure i tre non sono stati i soli protagonisti: hanno ben figurato nella lotta al giro veloce anche la Ferrari di Charles Leclerc, con il monegasco che primeggiò a Monaco e Baku, pur non trovando ancora il primo gradino del podio finale, come pure Lando Norris, che invece ha realizzato una vera e propria impresa a Sochi (trovando però solo il 7^ posto alla bandiera a scacchi). I cinque sopracitati dunque paiono, sulla carta, i nomi da tenere maggiormente d’occhio in vista delle qualifiche di oggi, ma non escludiamo alcun colpo di scena sulla pista texana, dove pure i sorpassi sono ben facilitati. Chissà che accadrà questa sera!



