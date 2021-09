Griglia di partenza Formula 1/ Gp Olanda 2021 Zandvoort: lotta per la pole position

Vi è grande attesa tra gli appassionati per scoprire la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio d’Olanda 2021, oggi, sabato 4 settembre 2021. Siamo dunque sl tracciato praticamente inedito di Zandvoort e il gran pubblico si chiede chi riuscirà a strappare la pole position e chi invece, beffato nel time attack finale riempirà le altre file dello schieramento, per la gara di domani.

Rispondere a tali domande è ovviamente quasi impossibile e solo le qualifiche ufficiali, in programma oggi pomeriggio, daranno il verdetto: nel frattempo possiamo fare qualche ipotesi, anche se il tracciato ben particolare come è quello olandese (dove la Formula 1 non fa tappa da più di trent’anni) potrebbe riservarci davvero grandi sorprese. Dopo tutto si tratta di un circuito molto tecnico, con curve al limite ed alcune ancora con bakinfg elevato e favorevole e dove ogni errore viene pagato a caro prezzo: non solo, mal tempo e possibile sabbia in pista potrebbero ulteriormente sconvolgere le carte. Non sarà una qualifica facile e la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio d’Olanda 2021 potrebbe davvero riservarci gran sorprese.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP D’OLANDA 2021: I NUMERI DELLA STAGIONE

Pure, come abbiamo accennato, con tutte le cautele del caso, per la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio d’Olanda 2021 e per la pole position qualche ipotesi possiamo farla: o almeno possiamo segnalare dei nomi che andranno sicuramente tenuti d’occhio, esaminando le statistiche registrate durante la stagione. Con cinque pole position già conquistate nella prima parte del campionato del mondo infatti anche oggi a Zandvoort merita una nota a parte Max Verstappen, che dopo aver fatto sua anche la pole position in Belgio sette giorni fa punta al massimo risultato anche oggi davanti al bilico di casa. A dargli del filo da torcere, ancora una volta sarà Lewis Hamilton e la Mercedes: il campione in carica della formula1 quest’anno è partita dalla prima posizione della griglia di partenza in ben tre occasioni, lasciando al compagno di squadra Valtteri Bottas, l’onore della pole position solo nel Gran premio del Portogallo. Nel mezzo a scombinare un po’ le carte Charles Leclerc, che rubò il giro più veloce durante le qualifiche, sia a Monaco che a Baku: ma difficilmente il monegasco potrebbe ripetersi oggi. Certo non si può mai dire e come detto prima, oggi la sorpresa a Zandvoort è davvero dietro l’angolo: ci attende una qualifica entusiasmante e chissà che accadrà per la griglia di partenza della Formula 1.

