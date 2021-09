Griglia di partenza Formula 1/ Gp Russia 2021: la lotta per la pole position a Sochi

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP RUSSIA 2021: A CHI LA POLE POSITION?

Siamo in attesa di scoprire la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premo di Russia 2021 che ci sta allietando in questo fine settimana: a chi andrà la pole position sul tracciato cittadino di Sochi, si chiedono oggi, 25 settembre 2021 gli appassionati. Dare risposta a tale quesito, prima che abbiano inizio le qualifiche ufficiali ovviamente è ben rischioso, tenuto poi conto che il colpo di scena su una pista come è quella russa potrebbe essere davvero dietro l’angolo: stiamo vivendo una stagione intensa e combattuta, dominato certo dal duello Mercedes-Redbull, ma dove in parecchi si sono tolti le proprie soddisfazioni.

Senza contare che storicamente, ottenere qui la pole position o la prima fila nella griglia di partenza della Formula 1 non è sinonimo di vittoria: anzi quasi mai l’autore del miglior tempo alle qualifiche del sabato, il giorno dopo in gara è salito sul primo gradino del podio. Sarà dunque per difficile pronosticare oggi la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio di Russia 2021, e ovviamente anche la pole position di Sochi.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI DELLA STAGIONE

Pur tenuto conto di una inevitabile incertezza nelle nostre predizioni, ecco che per la griglia di partenza di Formula 1 del Gp di Russia 2021 come per la lotta alla pole position, vale ora la pena ricordare che cosa è successo in questa stagione del mondiale, in tal senso. Come abbiamo accennato prima, trovare qui la pole position non è sinonimo di vittoria: una “tradizione” in cui certo “spera” Max Verstappen che avendo montato venerdi la quarta power unit sulla sua Redbull, sicuramente domani partirà dall’ultima posizione della griglia di partenza della Formula 1. Il regolamento in questo è ben chiaro: l’olandese sarà dunque penalizzato e certo non potrà concorrere alla pole position, benchè pure in questo in stagione abbia fin qui dominato. Lo ricordiamo bene: nel mondiale 2021 Verstappen ha ottenuto fin qui ben otto prime caselle dello schieramento, l’ultima a Monza solo pochi giorni fa. Sarà dunque un vero peccato non poterlo vedere concorrenziale oggi.

Chi dunque potrebbero subito approfittare di questa golosa occasione e battagliare per la pole position saranno le Mercedes, al solito grandi favorite sulla pista di Sochi. Le vetture di Toto Wolff si sono dimostrate estremamente capaci anche sul giro secco, facendo loro in stagione 4 pole position, di cui ben tre firmate da Hamilton (ma l’ultima risale al Gp d’Ungheria, occorso ai primi di agosto. E come abbiamo detto prima molti altri potrebbero dare fastidio: dalle Ferrari (dove pure Leclerc anche partirà in fondo domani) fino alla McLaren, che con Ricciardo e Norris sta davvero stupendo i propri tifosi. Staremo a vedere!



