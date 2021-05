Griglia di partenza Formula 1/ Gp Spagna 2021 Barcellona: per la pole position

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Spagna 2021, il quarto appuntamento della stagione che ci sta tenendo compagnia nel weekend dal circuito del Montmelò a Barcellona, un appuntamento che ormai da ben 30 anni è immancabile nel calendario della Formula 1. Anche oggi la lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza Formula 1 sarà bellissima sul nastro d’asfalto del Circuit de Catalunya, con l’avvincente lotta per raggiungere la pole position, che naturalmente potrebbe avere grande incidenza sull’economia della corsa di domenica anche perché tradizionalmente i sorpassi non sono molto frequenti al Montmelò, dove dunque partire davanti potrebbe avere un’incidenza fondamentale – di contro, nei primi tre Gran Premi del 2021 non ha ancora mai vinto chi è partito in pole position.

Griglia di partenza Formula 1 1/ Pole position per Bottas, Sainz meglio di Leclerc

Viene spontaneo pensare alla Mercedes come grande favorita, ripensando anche alla griglia di partenza del Gran Premio che lo scorso anno era stato disputato a Ferragosto e aveva visto Lewis Hamilton autore della pole position, come d’altronde è stato anche tre settimane fa ad Imola, dove il sette volte campione del Mondo ha ottenuto la pole position numero 99 della carriera sulla trentesima pista diversa. Il compagno di squadra Valtteri Bottas gli ha negato il raggiungimento della tripla cifra settimana scorsa a Portimao, ma l’inglese naturalmente può riprovare già oggi a raggiungere questo numero da leggenda, se partisse per la centesima volta davanti a tutti sulla griglia di partenza di Formula 1.

Griglia di partenza Formula 1/ Bottas in pole position a Portimao, beffato Hamilton!

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Negli ultimi anni d’altronde la griglia di partenza Formula 1 è stata quasi sempre un monologo della Mercedes, che l’anno scorso ha accarezzato a lungo un record clamoroso, cioè quello di conquistare tutte le pole position di una stagione, possibilità sfumata solo nel finale. Il 2021 tuttavia sembra poter raccontare una storia differente, perché a fine marzo in Bahrain era stato Max Verstappen a prendersi la pole position al volante della sua Red Bull, per di più la seconda consecutiva dopo quella che lo stesso olandese aveva ottenuto ad Abu Dhabi nell’ultimo Gran Premio della scorsa stagione. In Bahrain poi alla domenica è stato il “solito” Lewis Hamilton a prendersi la vittoria, ma con tanta fatica e anche un pizzico di fortuna per tenere dietro il rampante Verstappen, che d’altronde gli ha restituito lo scherzo a Imola, dove l’inglese è partito dalla pole position ma l’olandese ha vinto alla domenica. La Red Bull dunque fa davvero sul serio, anche sul giro secco, e per la Mercedes non sarà facile confermare il recente dominio sulla griglia di partenza Formula 1, anche se Portimao ha rimesso davanti a tutti Stoccarda sia al sabato (con Bottas) sia alla domenica con il sette volte campione del Mondo. Staremo a vedere stavolta quello che succederà a Barcellona, sperando naturalmente che pure la Ferrari possa essere protagonista confermando i recenti segnali di miglioramento.

LEGGI ANCHE:

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Imola: Hamilton in pole. I record del britannico

© RIPRODUZIONE RISERVATA