GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Norris in pole position! Ferrari male (Gp Spagna 2024 Montmeló oggi 22 giugno)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LANDO NORRIS IN POLE POSITION

Lando Norris ha ottenuto la pole position e di conseguenza partirà davanti a tutti domani pomeriggio sulla griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio di Spagna 2024. Sul circuito del Montmelò a Barcellona dunque il pilota britannico della McLaren ha firmato una bellissima prestazione con il tempo di 1’11”383 per precedere di pochissimi centesimi il solito Max Verstappen, che deve accontentarsi del secondo posto. Bene le Mercedes: Lewis Hamilton terzo con due millesimi su George Russell, quarto. Terza fila invece per le Ferrari, con Charles Leclerc quinto davanti a Carlos Sainz, sesto. Settima casella per Pierre Gasly davanti a un anonimo Sergio Perez, nono Esteban Ocon (la Alpine sta crescendo) e decimo Oscar Piastri, senza tempo nel Q3.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ GP Canada 2024 Montreal: Russell in pole position! (oggi sabato 9 giugno 2024)

Entrando nella seconda metà della griglia di partenza Formula 1, ecco naturalmente i cinque piloti che sono stati invece eliminati nel corso del Q2, cioè innanzitutto Fernando Alonso, nome illustre che è seguito da quelli di Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Lance Stroll e Guanyu Zhou, mentre con Kevin Magnussen in sedicesima posizione passiamo infine a citare anche i cinque piloti le cui qualifiche sono terminate già con il Q1, un elenco che comprende anche Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Alexander Albon e Logan Sargeant. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Charles Leclerc in pole position al GP Monaco 2024 Montecarlo! (25 maggio)

CHI IN POLE NEL GP SPAGNA 2024?

Chi sarà a partire in pole position domani? La griglia di partenza Formula 1 sta per essere definita anche nel Gp Spagna 2024, sabato 22 giugno è il giorno in cui scopriremo appunto come saranno posizionati i piloti al via del nono Gran Premio stagionale, siamo sul tracciato del Montmeló dove l’anno scorso Max Verstappen si era preso pole position e vittoria. La griglia di partenza Formula 1 del resto ha sorriso all’olandese parecchie volte, nel corso di questa stagione; tuttavia attenzione, perché dopo sei pole position consecutive il tre volte campione del mondo non l’ha centrata negli ultimi due appuntamenti.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Pole position per Verstappen, Leclerc è quarto! (oggi 18 maggio)

A Montecarlo è stato addirittura sesto e il primo posto sulla griglia di partenza Formula 1 è andato a Charles Leclerc che poi ha anche vinto la gara; in Canada invece la pole position l’ha timbrata l’ottimo George Russell (Verstappen comunque al suo fianco in prima fila) che ha confermato i progressi di una Mercedes arrivata infatti terza e quarta la domenica, con anche Lewis Hamilton a fare meglio rispetto alle ultime uscite. Qui però dobbiamo stabilire chi sarà in prima posizione e quali saranno gli altri posti sulla griglia di partenza Formula 1 nel Gp Spagna 2024, le qualifiche sono ormai dietro l’angolo e dunque possiamo fare qualche rapida considerazione.

QUALE FERRARI VEDREMO IN SPAGNA?

Una delle principali domande da affrontare nell’analisi della griglia di partenza Formula 1 per il Gp Spagna 2024 è naturalmente quella legata alla Ferrari: quale sarà la versione della rossa che vedremo al Montmeló? Quesito legittimo: a Montecarlo Leclerc aveva timbrato la prima pole position stagionale e proprio sulla pista in cui è più decisiva, infatti dal primo posto sulla griglia di partenza il monegasco non era mai stato sorpassato ed era andato a vincere il Gran Premio di casa, dando subito la sensazione che la Ferrari fosse tornata e potesse concretamente battagliare con la Red Bull per il titolo mondiale. Il problema è che nell’appuntamento successivo, quello di Montréal, le due rosse sono clamorosamente rimaste fuori dal Q3.

Al netto poi dei problemi in gara che hanno costretto al ritiro, il passo indietro nelle qualifiche è stato assolutamente evidente e infatti Leclerc è stato pizzicato in atteggiamento abbastanza furioso nel corso di un fuori onda. Adesso dunque la Ferrari deve ricompattarsi, tornare davanti nella griglia di partenza Formula 1 per il Gp Spagna 2024 è davvero importante se si vuole provare a contrastare la Red Bull, ma naturalmente occhio a una McLaren in forte crescita e una Mercedes che, avendo strappato l’ultima pole position, può essere ancora più insidiosa nelle qualifiche, dove nel corso della stagione ha comunque faticato parecchio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA