GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ GP Canada 2024 Montreal: Russell in pole position! (oggi sabato 9 giugno 2024)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FERRARI NELLE RETROVIE!

Le qualifiche del Gp del Canada a Montreal hanno regalato la seconda pole position in carriera a George Russell, che non otteneva questo risultato dal Gran Premio di Ungheria del 2022. Per la Mercedes è la pole numero 138 nella storia che interrompe un digiuno di pole lungo 19 Gran Premi. Da allora erano passati 322 giorni. La loro ultima pole era stata Ungheria 2023. Curiosamente la Red Bull di Max Verstappen ha fatto registrare lo stesso tempo di Russell, 1:12.000, ma il campione del mondo in carica partirà in seconda posizione per aver chiuso il tempo dopo la Mercedes. In seconda fila Norris e Piastri con il terzo e il quarto tempo, terza fila per Ricciardo e Alonso, quindi quarta fila per Hamilton e Tsunoda, chiudono la top 10 Stroll e Albon. Sessione di qualifiche negativa per la Ferrari che non si è qualificata al Q3 restando fuori dai primi 10 tempi: nella gara di domenica Leclerc dovrà partire dall’undicesima posizione e Sainz dalla dodicesima. (agg. di Fabio Belli)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: INCERTEZZA A MONTREAL?

In questo momento nel quale gli equilibri nel Circus potrebbero cambiare, in pista e fuori, avere mancato l’occasione di cogliere un doppio record circa la griglia di partenza Formula 1 magari non è il problema principale che turba i pensieri di Max Verstappen, ma in vista delle qualifiche che stabiliranno l’autore della pole position sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada 2024, bisogna evidentemente sottolineare che la pole ottenuta due settimane fa da Charles Leclerc a Montecarlo è servita anche a impedire al pilota olandese della Red Bull di stabilire due record storici sul giro secco.

Sembra quasi paradossale: nella stagione in cui la superiorità della Red Bull sembra essere a rischio per la prima volta da tre anni circa, Max Verstappen era stato perfetto in qualifica fino a Imola, scattando per sette volte consecutive davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1, che diventavano otto considerando anche Abu Dhabi 2023. Il record stagionale è a pari merito con Alain Prost, quello assoluto invece aveva eguagliato Ayrton Senna e tali restano, perché Charles Leclerc ha impedito che diventassero proprietà esclusiva di Max Verstappen.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL RUOLO DI CHARLES LECLERC

Bisogna evidentemente parlare del ruolo proprio del pilota monegasco della Ferrari, perché era stato Charles Leclerc a ottenere anche l’ultima pole position sfuggita a Max Verstappen, cioè quella di Las Vegas 2023. Per Leclerc allora bisogna parlare di altri numeri: sappiamo infatti che a lungo il monegasco è stato lo “specialista” delle pole position tuttavia non trasformate in vittorie. Non si poteva farne un capo d’accusa, perché obiettivamente battere la Red Bull degli anni scorsi era praticamente impossibile sul giro secco, tuttavia i numeri erano impressionanti e cominciavano anche ad essere in un certo senso inquietanti.

Spieghiamoci meglio: l’ultima vittoria di Charles Leclerc risaliva addirittura all’Austria 2022, quando peraltro il pilota della Ferrari non era partito dalla pole position. Nel resto della stagione, il monegasco era partito davanti a tutti altre tre volte sulla griglia di partenza Formula 1 in Francia, Italia e Singapore, ma senza più riuscire a vincere, mentre nel 2023 ci sono state cinque pole position in Azerbaigian, Belgio (anche se in quel caso grazie a una penalizzazione di Verstappen), Austin, Messico e appunto Las Vegas, ma senza mai vincere nemmeno una volta. La vittoria casalinga quindi non è stato l’unico tabù sfatato da Charles Leclerc a Montecarlo…

