Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2019: la lotta per la pole position

C’è davvero grande curiosità intorno alla composizione della griglia di partenza della Formula 1 per questo Gran premio di Ungheria 2019: oggi sabato 3 agosto 2019 le qualifiche ufficiali, previste in pista all’Hungaroring però ci daranno il verdetto e assegneranno anche l’ambita pole position, che potrebbe rivelarsi decisiva per la vittoria di domani. Come è ben noto infatti la pista magiara di solito non è molto favorevole ai sorpassi e anzi necessita lo studio di un attenta strategia, perchè ogni errore potrebbe pesare tantissimo per ogni team. Ecco perché di solito le qualifiche e quindi la griglia di partenza di formula 1 che viene decisa in vista della gara di domenica, sono un appuntamento davvero importante a cui ogni pilota deve approdare al meglio. Se però la pioggia ci mette lo zampino ecco che il banco salta. Lo abbiamo visto dopo tutto già nelle prove libere che si sono svolte ieri: sia in Fp1 che Fp2 la pioggia ha tormentato in nostri beniamini della formula 1 e ci ha consegnato risultati davvero sorprendenti. Se chiaramente non suscita particolare clamore il primo tempo di Hamilton nella mattina, di certo va posto l’accento alla bella prova delle Redbull e di Pierre Gasly nel pomeriggio. Il francese della casa austriaca è stato autore di una prestazione magnifica sotto l’acqua e se oggi si ripeteranno le medesime condizioni non è da escludere che possa davvero ambire a un buon piazzamento nella griglia di partenza della formula 1 per il Gp d’Ungheria 2019.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LA STAGIONE 2019

Sarebbe di certo un risultato clamoroso se Pierre Gasly oggi dovesse prendersi la pole position e quindi la prima piazza della griglia di partenza della formula 1 all’Hungaroring: mai in campionato infatti il francese si è messo così in mostra e anzi mai un pilota della Redbull è arrivato fino a tanto nella stagione 2019 della formula 1. Se controlliamo infatti i primi dati di questa parte del mondiale (che proprio dopo la tappa all’Hungaroring e i test in season, vivrà una piccola pausa per le vacanze) vediamo bene che la pole position è stato affare di Mercedes e Ferrari e specialmente delle frecce d’argento. Già nella prima prova australiana e poi anche a Monaco, Francia e Germania a partire dalla prima posizione della griglia di partenza della formula 1 è stato Lewis Hamilton, che si è alternato con il compagno di squadra Bottas per le tappe del calendario iridato di Cina, Baku, Spagna e Silverstone. Hanno però provato a dire la loro nella ricerca della pole position le Ferrari e fino ad oggi si contano due pole per Leclerc, il migliore in Bahrein e Austria e una sola per Vettel, al successo a Montreal. Vista la tradizione e le condizioni particolari con cui si sono svolte le prove libere di ieri, è facile dire che le chance di Gasly di strappare la pole position per il Gp d’Ungheria 2019 sono ben poche: la pioggia in qualifica però potrebbe di nuovo sorprenderci e regalarci una griglia di partenza della formula 1 innovativa. Solo la pista ci darà il verdetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA