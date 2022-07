Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2022: chi andrà in pole position?

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI IN POLE POSITION IN UNGHERIA?

La griglia di partenza di Formula 1 ci sta per dire chi scatterà dalla pole position nel Gp Ungheria 2022. L’appuntamento sul circuito dell’Hungaroring è per sabato 30 luglio alle ore 16:00, con la formula tradizionale delle qualifiche: Q1, Q2 e poi il Q3 con i 10 piloti che hanno ottenuto il miglior tempo a giocarsi la pole position? Sarà ancora la Ferrari a emergere dal mazzo? Lo scopriremo, ma Charles Leclerc per il momento sta decisamente facendo bene in qualifica: il problema del monegasco casomai arriva la domenica, ma questo purtroppo incide sulla corsa al Mondiale.

Se parliamo di pole position, Leclerc è partito primo sulla griglia di partenza di Formula 1 in sette occasioni; peccato che solo in Bahrain e Australia abbia poi vinto la gara, e questi sono dati che vanno a favore di un Max Verstappen scatenato. L’olandese di pole position ne ha timbrate tre, ma ha vinto sette gare: ecco allora che la griglia di partenza di Formula 1 per il Gp Ungheria 2022 sarà certamente importante e non soltanto a livello statistico, a patto che poi una Ferrari eventualmente in pole position certifichi il lavoro del sabato nella gara del giorno seguente, altrimenti il rischio è quello di rimanere un’eterna incompiuta.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: VERSTAPPEN CINICO

È un Max Verstappen cinico quello che cerca la pole position sulla griglia di partenza di Formula 1, per il Gp Ungheria 2022. Come detto il campione del mondo in carica ha solo tre pole position stagionali: Imola, Montréal e Spielberg. Solo in Austria non ha poi vinto la gara (ma aveva ottenuto il successo nella Sprint Race), ma soprattutto Verstappen è stato in grado di vincere quattro volte quando in pole position è andato Leclerc. Il monegasco, nelle sette volte in cui è partito primo sulla griglia di partenza di Formula 1, ha vinto due volte; in tre occasioni si è addirittura ritirato per problemi tecnici o errori suoi (in Francia settimana scorsa).

Poi è stato secondo a Miami e quarto a Montecarlo, quando la Ferrari ha sbagliato strategia con i pit stop e gli ha cancellato la possibilità di recuperare punti. Per il resto, abbiamo una pole position a testa per Carlos Sainz e Sergio Pérez: nessun altro pilota ha mai conosciuto il primo posto sulla griglia di partenza di Formula 1 in questa stagione, perché sul giro secco Red Bull e Ferrari hanno qualcosa di netto in più e le possibilità sono poche. Naturalmente però nelle qualifiche esistono sempre le sorprese, e allora vedremo se il Gp Ungheria 2022 ce ne regalerà qualcuna nella corsa alla pole position…











