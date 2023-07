Griglia di partenza Formula 1/ In pista per la pole position! GP Ungheria 2023 Budapest (oggi 22 luglio)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: COMINCIANO LE QUALIFICHE

Tutto è pronto adesso per le qualifiche che disegneranno il volto della griglia di partenza Formula 1 per il Gp Ungheria 2023 sul circuito di Budapest. Anche qui nella storia Lewis Hamilton han ruolo di spicco, quindi ne parliamo un po’ più diffusamente seppure ormai si rischia di scivolare in una sorta di amarcord lontano dal presente. Il pilota britannico resta il re delle pole position per i numeri della carriera, ma è rimasto a secco di partenze davanti a tutti (e anche di vittorie) nella passata stagione e anche nel 2023 fino a questo momento – un digiuno impressionante.

Oggi quindi può sembrare strano ripensare alle 103 pole position complessive di Lewis Hamilton, stesso identico numero anche delle vittorie del campione inglese, che però è rimasto fermo in entrambe le graduatorie fin dal 2021, cioè la stagione della grande beffa di Abu Dhabi, ma che naturalmente era stata per Lewis comunque di altissimo livello, a differenza di un 2022 nel quale è stato sesto e quindi “ultimo” dei piloti dei tre top team, battuto anche dal compagno di squadra George Russell, che si è preso almeno in una occasione sia la pole position sia la vittoria. Oggi invece che cosa succederà sul circuito di Budapest? Parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo, siamo pronti al via delle qualifiche per determinare la griglia di partenza Formula 1 del Gp Ungheria 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Ungheria 2023, possiamo fare un tuffo all’anno scorso, per vedere che cosa era successo nell’ultimo precedente a Budapest. Ricordiamo che si trattò di un sabato memorabile per George Russell, che riuscì ad avere la meglio sul giro secco con il tempo di 1’17”377 per prendersi in questo modo la pole position precedendo le due Ferrari di Carlos Sainz (la prima fila fu decisamente particolare) in seconda posizione e il terzo posto di Charles Leclerc, mentre il quarto posto fu per la McLaren di Lando Norris a completare le prime due file della griglia di partenza Formula 1 prive della Red Bull, che vide Max Verstappen decimo e Sergio Perez undicesimo.

La domenica tuttavia vide un ribaltone in cui l’olandese uscì trionfatore e per la Ferrari fu invece un disastro: Verstappen vinse davanti a Lewis Hamilton (a sua volta in rimonta dal settimo posto in griglia) e Russell, con Sainz quarto e Leclerc tristemente sesto, forse l’Ungheria fu il Gran Premio nel quale fu posta la parola fine alla lotta per il titolo mondiale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SARÀ LA POLE?

Appuntamento di lusso con la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Ungheria 2023 sul circuito naturalmente di Budapest, perché sappiamo come l’Hungaroring sia un tracciato sul quale è particolarmente difficile superare e di conseguenza ottenere la pole position oggi potrebbe essere ancora più importante del solito anche verso il Gran Premio di domani pomeriggio. Il format è quello più tradizionale per la Formula 1, la sessione delle qualifiche sarà di conseguenza regolarmente al sabato pomeriggio, ne approfittiamo per ricordare che il prossimo Gran Premio con Sprint Race sarà quello del Belgio naturalmente a Spa Francorchamps, località mitica per la Formula 1, che in questa stagione è stato spostato prima della sosta e quindi alla fine del mese di luglio, fra appena pochi giorni.

Tutto questo premesso, dobbiamo naturalmente osservare che, qualunque sia il formato delle qualifiche, il 2023 vede il dominio totale della Red Bull anche per quanto riguarda la griglia di partenza Formula 1, superiorità che poi d’altronde si estende sempre anche alla gara della domenica, per un Mondiale che di fatto non ha storia, almeno per quanto riguarda il nome dei vincitori, che potremmo già scrivere a nemmeno metà stagione – o forse del vincitore al singolare, perché alla lunga Max Verstappen sta sgretolando in maniera impietosa anche la concorrenza interna del compagno di squadra Sergio Perez.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Max Verstappen era stato il dominatore in Bahrain e Australia, mentre Sergio Perez fece doppietta in Arabia Saudita, per poi prendersi il successo anche a Baku, primo caso in cui il vincitore non era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 perché la pole position azera era andata a Charles Leclerc, unica per la Ferrari e unica sfuggita alla Red Bull nel 2023. A Miami per la prima volta i due piloti della casa anglo-austriaca si alternarono al comando tra il sabato e la domenica, con pole position a Perez ma vittoria per Verstappen, una rimonta capolavoro su un circuito non così favorevole per i sorpassi. Da Montecarlo in poi non c’è più stata storia: abbiamo una striscia aperta di cinque doppiette pole position-vittoria consecutive, a Zeltweg il dominio si è esteso pure alla Sprint, poi ecco l’en plein anche a Silverstone, quindi Verstappen adesso è 7-2 su Perez nel numero delle pole position stagionali.

Il 2022 invece aveva visto Charles Leclerc partire per ben nove volte dalla pole position nella stagione che resterà l’anno dei rimpianti per la Ferrari, con troppe occasioni sprecate alla domenica dopo le illusioni del sabato. Ci furono anche tre pole position per Carlos Sainz, le prime della carriera per il pilota spagnolo del Cavallino. Sempre per quel che riguarda la griglia di partenza di Formula 1, la Red Bull invece aveva visto scattare davanti a tutti Sergio Perez solamente in Arabia Saudita e Max Verstappen in ben sette occasioni, anche se al sabato l’olandese avrebbe infine perso il confronto con Leclerc (7-9). Non a caso quest’anno l’olandese è già a quota sette, 2022 eguagliato e non è nemmeno finito luglio…











