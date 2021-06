Griglia di partenza MotoGp/ Gp Olanda 2021 Assen: lotta per la pole position

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza MotoGp, perché ci attendono le qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2021 sul circuito di Assen, un grande classico per il Motomondiale che finalmente ritorna dopo l’assenza forzata dell’anno scorso, imposta dalla pandemia di Coronavirus – prima volta nella storia del Motomondiale di una stagione senza Assen. Lo spettacolo sarà assicurato perché per conquistare la pole position servirà fare tutto per bene sulla cosiddetta “Università della moto”, pista che resta molto impegnativa anche se ‘normalizzata’ dopo i lavori ormai di diversi anni fa, che hanno accorciato il circuito di Assen.

In primo piano potrebbe esserci Fabio Quartararo, che non solo è l’attuale leader della classifica mondiale della MotoGp ma è anche il re stagionale delle partenze davanti a tutti sulla griglia di partenza, grazie a cinque pole position nelle prime otto gare, una striscia cominciata a Portimao a metà aprile e proseguita fino a Barcellona, passando per Jerez de la Frontera, Le Mans e il Mugello. Quartararo d’altronde è una certezza sul giro secco, ma il primato nella classifica iridata ci dice che per ora è il più forte anche alla domenica. La Ducati si candida naturalmente a prima rivale per le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Presentando lo stato dell’arte in attesa di conoscere la griglia di partenza MotoGp, si può anche cercare già di dire qualcosa sui dati emersi dalle qualifiche nei primi otto Gran Premi dell’anno, ricordando che le tre pole position sfuggite a Quartararo sono finite tutte a piloti Ducati, a cominciare dal doppio appuntamento a Losail tra fine marzo e inizio aprile. Pista storicamente Ducati quella in Qatar e tale è stata anche quest’anno, almeno al sabato, perché nel primo appuntamento (quello che ufficialmente era Gran Premio del Qatar) la pole position è andata a Francesco Bagnaia, da quest’anno pilota del team ufficiale Ducati, mentre la settimana successiva il Gran Premio di Doha ha esaltato il team satellite Ducati Pramac, capace di regalarsi un sabato di Pasqua da sogno grazie alla pole position di Jorge Martin davanti al compagno di squadra Johann Zarco. In seguito, sarebbe cominciata la citata striscia di cinque pole position per Fabio Quartararo sulla griglia di partenza MotoGp, un dominio che è stato interrotto settimana scorsa al Sachsenring dal suo connazionale Johann Zarco, che così è stato il terzo pilota Ducati (e quarto in assoluto) a conquistare pole position quest’anno.

