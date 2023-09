GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Martin in pole position, tris Ducati! GP San Marino 2023 Misano oggi 9 settembre

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: MARTIN IN POLE POSITION

Jorge Martin ha ottenuto la pole position e di conseguenza il pilota spagnolo della Ducati Pramac partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp nel Gran Premio di San Marino 2023 sul circuito di Misano Adriatico sia nella gara Sprint di oggi pomeriggio sia nella corsa della domenica. Ne avevamo parlato come di un “pilota del sabato” ma quest’anno protagonista forse più la domenica: ecco allora una pole position da record con il tempo di 1’30”390 e vantaggi abissali già sui due centauri che gli faranno compagnia in prima fila, cioè 397 millesimi su Marco Bezzecchi e 436 su Francesco Bagnaia, ottimo terzo considerate le premesse del weekend.

La seconda fila della griglia di partenza MotoGp vede invece un tris spagnolo con tanta Aprilia e una vecchia conoscenza, perché dal quarto al sesto posto scatteranno Maverick Vinales, Daniel Pedrosa e Aleix Espargaro, mentre la terza fila a Misano sarà formata da Brad Binder, il nostro Luca Marini e Marc Marquez dal settimo al nono posto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Tutto è pronto per le qualifiche che naturalmente andranno a comporre la griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio di San Marino 2023 che si correrà domani sul circuito di Misano Adriatico, oltre che naturalmente per la gara Sprint di oggi pomeriggio. Francesco Bagnaia è in assoluto il protagonista più atteso, anche se più che altro per capire quale possa essere il suo livello di competitività dopo l’incidente di domenica scorsa in Catalogna. Un altro protagonista sempre fra i più attesi della MotoGp sul giro secco (e non solo) è poi lo spagnolo Jorge Martin, che corre per il team Pramac con una Ducati satellite.

Scegliamo Jorge come “uomo del sabato” perché i numeri di Martin nella classe regina sono molto chiari: due vittorie e ben nove pole position, delle quali quattro nel 2021 (Doha, Stiria, Austria e Valencia, dunque ben due proprio sul Red Bull Ring) e cinque nel 2022, ottenute in Qatar e Austin ad inizio stagione e poi con il tris consecutivo di fine anno, quando Jorge Martin riuscì a partire davanti a tutti a Phillip Island, a Sepang ed infine pure a Valencia, mentre in questa stagione è il primo inseguitore di Pecco in classifica anche se curiosamente non ha ancora alcuna pole al proprio attivo. Cosa succederà invece oggi? Parola al cronometro e alla pista di Misano Adriatico per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire come si comporrà oggi la griglia di partenza MotoGp a Misano, possiamo naturalmente ricordare che cosa era successo l’anno scorso in occasione del Gran Premio di San Marino nel sabato della MotoGp. La pole position era andata alla Ducati ufficiale ma per merito dell’australiano Jack Miller, che precedette sulla prima fila Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, dunque monopolio Ducati nelle posizioni che più contano sulla griglia di partenza MotoGp, ma curiosamente senza Francesco Bagnaia, che si dovette accontentare della quinta casella alle spalle della Aprilia di Maverick Vinales, poi in sesta posizione ecco Johann Zarco per fare un cinque su sei della Ducati.

Borgo Panigale poi fece festa anche alla domenica, ma la vittoria del Gran Premio di casa arrivò per merito di Francesco Bagnaia, capace di rimontare e di conquistare un successo fondamentale nella sua rimonta iridata ai danni di Fabio Quartararo (che fu quinto) in un podio completato poi da Bastianini e Vinales, dunque con Ducati e Aprilia sul podio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO 2023 OCCHI SU FRANCESCO BAGNAIA

Oggi sabato 9 settembre naturalmente scopriremo come sarà formata la griglia di partenza MotoGp seguendo le qualifiche del Gran Premio di San Marino 2023 sul circuito di Misano Adriatico, che costituisce la seconda tappa italiana di questa stagione del Motomondiale. Naturalmente al centro dell’attenzione c’è Francesco Bagnaia, che solamente una settimana fa conquistava la pole position in Catalogna per aprire un weekend poi purtroppo concluso con la brutta caduta in gara alla domenica. Pecco comunque c’è e lo seguiremo con la massima attenzione fin da oggi e poi soprattutto domani.

L’introduzione delle gare Sprint a ogni Gran Premio ha portato le qualifiche sul giro secco al sabato mattina ma con “valore doppio” perché servono per stabilire la griglia di partenza MotoGp sia per la Sprint del sabato pomeriggio sia della gara, che resta regolarmente in programma alla domenica. La gara breve del sabato è comunque importante, assegnando la metà dei punti rispetto alla corsa completa, ma non determina la griglia per il GP della domenica, sempre decisa dall’esito delle qualifiche. Il giro secco ha inizialmente esaltato la famiglia Marquez, che si è presa le prime due pole position del 2023 sulla griglia di partenza MotoGp: a Portimao ci era riuscito Marc, mentre a Termas de Rio Hondo c’è stata la grande gioia per il fratello minore Alex, da questa stagione passato alla Ducati, senza dubbio la moto più attesa anche sulla griglia di partenza MotoGp. Ad Austin è stato il campione del Mondo Pecco Bagnaia a partire davanti a tutti, mentre a Jerez sul giro secco ci fu gloria per Aleix Espargaro e l’Aprilia.

MISANO, GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2023: I NUMERI RECENTI

Successivamente, la griglia di partenza MotoGp ha esaltato a Le Mans Bagnaia con la pole position, mentre la tripletta di appuntamenti di giugno è iniziata al Mugello, dove per la prima volta quest’anno nella gara della domenica ha vinto chi partiva dalla pole position, cioè proprio Francesco Bagnaia. Stesso esito al Sachsenring al sabato, però in gara Pecco si è fermato al secondo posto. Tra Assen e Silverstone il dominatore sul giro secco è diventato Marco Bezzecchi, autore di ben due pole position a cavallo della lunghissima sosta estiva, poi tuttavia il pilota numero 72 del Mooney VR46 Racing Team non è riuscito a tramutare in vittoria nessuna delle due partenze al palo come invece è riuscito a fare Bagnaia, tornato dominatore assoluto in Austria e, limitatamente al sabato, anche sette giorni fa al Montmelò.

Dunque la griglia di partenza MotoGp non fornisce grandi indicazioni circa il nome del vincitore del Gran Premio della domenica: nel 2022 solo tre volte su venti la gara aveva visto vincitore chi era scattato davanti a tutti. Il trend è proseguito anche nel 2023, dal momento che per ora siamo a due su undici, sempre e solo Bagnaia al Mugello e al Red Bull Ring. Inoltre, le tre del 2022 furono tutte nella prima parte della scorsa stagione: Aleix Espargaro con l’Aprilia a Termas de Rio Hondo; a Jerez de la Frontera Francesco Bagnaia al sabato ottenne la pole position e domenica vinse, sembrava un lampo in un inizio molto difficile, col senno di poi fu l’inizio della rinascita verso il Mondiale, tanto che ad Assen la nuova doppietta pole position-vittoria di Pecco fu la svolta dell’intero 2022, ma negli ultimi 14 mesi solo Mugello e Zeltweg hanno spezzato questo sortilegio della griglia di partenza MotoGp…











