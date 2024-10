DIRETTA MOTOGP STREAMING: A PHILLIP ISLAND UN WEEKEND SEMPRE BELLISSIMO

Phillip Island ha un solo difetto, le nove ore di fuso orario che rendono decisamente complicato seguire la diretta MotoGp di un appuntamento sempre meraviglioso, quello che si rinnoverà anche in questo weekend con il Gran Premio d’Australia 2024. L’ambientazione è affascinante sotto ogni punto di vista e il divertimento è assicurato, però per seguirlo servirà del buon caffè e la disponibilità a sacrificare (almeno in parte) una notte di sonno. Scopriamo allora subito gli orari per i più coraggiosi: la diretta MotoGp prenderà il via alle ore 1.45 italiane con i 45 minuti della prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 6.00 avremo le cosiddette pre-qualifiche della durata di un’ora, per sancire i primi dieci piloti ammessi al Q2 delle qualifiche.

Ovviamente sarà proprio questo il primo verdetto di rilievo, per il quale i veri appassionati potrebbero pensare a puntare la sveglia prima o ad accendere il televisore mentre fanno colazione prima di andare a scuola o al lavoro. Ne potrebbe d’altronde valere la pena, sia perché a Phillip Island ci si diverte sempre, sia perché la posta in palio è sempre più alta dal momento che Jorge Martin e Francesco Bagnaia sono separati da soli 10 punti quando ci restano da vivere ancora quattro Gran Premi, cioè l’ultima tripletta che si apre appunto in Australia per poi portarci anche in Thailandia e Malesia, infine il tradizionale epilogo di metà novembre a Valencia, dove calerà il sipario sulla diretta MotoGp, che potrebbe restare in bilico ancora a lungo.

MOTOGP PROVE GP AUSTRALIA 2024 PHILLIP ISLAND: COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Definiti gli orari, cosa dovrà fare chi decidesse di seguire le sessioni di oggi? Nessuna novità da questo punto di vista, la diretta MotoGp in tv e streaming al venerdì purtroppo anche nel GP Australia 2024 Phillip Island non è in chiaro per tutti su Tv8: oggi il punto di riferimento sarà quindi solo il canale numero 208 satellitare Sky Sport MotoGp HD, oppure la diretta MotoGp streaming video tramite Sky Go oppure Now TV – sempre su abbonamento.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: COME ARRIVIAMO AL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA?

Con un equilibrio così totale, anche i venerdì possono diventare molto significativi, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nella diretta MotoGp. In favore di Bagnaia c’è il fatto che Pecco di recente ha cominciato ad andare molto forte anche nelle Sprint, con tre vittorie consecutive nelle gare brevi da Misano-2 in poi, fino al capolavoro di Motegi, dove il campione del Mondo in carica ha vinto sia al sabato sia poi nel Gran Premio della domenica. Jorge Martin però resiste con la straordinaria capacità di ottenere praticamente sempre il massimo possibile, tanto da presentarsi al comando in Australia nonostante soli tre successi stagionali – più altri cinque nelle Sprint.

Phillip Island poi ci ricorda in maniera davvero speciale che i dettagli fanno la differenza: l’anno scorso lo stesso Martin dominò quasi tutta la gara, ma andò in crisi con le gomme all’ultimo giro e in un battito di ciglia precipitò al quinto posto, perdendo anche 9 punti nel duello con Bagnaia, che invece si prese un prezioso secondo posto alle spalle di Johann Zarco, vincitore a sorpresa anche se nel 2023 era compagno di squadra proprio di Martin alla Ducati Pramac. Quello fu d’altronde un weekend particolare, con il Gran Premio anticipato al sabato per maltempo e la Sprint spostata alla domenica e poi definitivamente cancellata. Da questo punto di vista speriamo che quest’anno le cose vadano meglio, cominceremo a capirlo già oggi con la diretta MotoGp streaming delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Australia 2024 a Phillip Island!