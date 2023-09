GTA 6 avrà un prezzo esagerato?/ Secondo alcuni leaker potrebbe costare 150 euro

Tornano di prepotenza i rumors riguardanti GTA 6, l’attesissimo sesto capitolo del videogioco a firma Rockstar Games. Ormai da anni se ne parla e negli ultimi mesi il gioco è stato anche vittima di un clamoroso leak che ha riversato in rete valanga di materiale. Di ufficiale c’è però ben poco e anche la notizia che stiamo riportandovi va presa con le pinze. Secondo alcune indiscrezioni, così come si legge su Wired, pare che GTA 6 possa costare tantissimo ai videogiocatori, per una cifra pari praticamente al doppio del prezzo medio attuale.

Si parla infatti di ben 150 euro a copia. Come mai questa cifra decisamente elevata? Difficile dare una risposta definitiva fatto sta che GTA 6 sarà il gioco più caro di sempre, con un budget da ben due miliardi di dollari, ed inoltre i ragazzi di Rockstar potrebbero fare leva sul fatto che l’hype nei confronti dello stesso videogame sia alle stelle, di conseguenza i gamer potrebbero di fatto accettare qualsiasi cifra pur di poter mettere le mani su una copia dello stesso gioco.

GTA 6 AVRÀ UN PREZZO ESAGERATO? IPOTESI 150 EURO MA FORSE NON È COSÌ SBAGLIATO

Il prezzo dei 150 euro di GTA 6 è ipotizzato da alcuni leaker della rete, ritenuti autorevoli e attendibili, che basandosi sui 2 miliardi di dollari di budget e sullo sviluppo decennale dello stesso gioco, si dicono appunto convinti che alla fine il videogame non costerà come gli altri. Se ci si ferma un attimo a ragionare i 150 euro, che ad un primo impatto potrebbero far spaventare, alla fine potrebbero rilevarsi anche una cifra consona tenendo conto che GTA è storicamente uno dei gioco più longevi per via di missioni principali, extra, sfide online e via discorrendo.

Basti pensare che GTA 5 continua ad essere ancora oggi particolarmente giocato, ed è chiaro che i 150 euro rappresenterebbero quindi un investimento spalmabile poi su diversi anni di divertimento. Non è comunque da escludere che quella cifra possa riferirsi ad un’edizione speciale del gioco, anche se in ogni caso la versione standard, sempre secondo i leaker, potrebbe costare di più della media.











