Guardiola allenatore Juventus?/ La smentita (e i guai di Sarri) non spengono il sogno

Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus, sì o no? Ieri il tecnico del Manchester City ha dichiarato che non lascerà la Premier League, parole confermate anche da altri addetti ai lavori. Cristina Cubero, giornalista del Mundo Deportivo, ha affermato che Guardiola resterà altri due ai Citizens, sottolineando che resterà anche in caso di esclusione dalla Champions League: «Per lui non è un problema: lui è molto legato al Manchester City, così come lo era al Barcellona. Lui ha creato una struttura molto grande al Manchester City, si è portato dietro un pezzo di Catalogna. Ovviamente Pep preferirebbe giocare la Champions League, ma non è trascendentale per lui. E’ un romantico nel modo di intendere il calcio e rimarrà sicuramente al Manchester City per i prossimi due anni. Poi andrà in Serie A, certamente alla Juventus: vuole venire in Italia per portare il suo modello di calcio anche lì», le sue parole a Radio Bianconera.

PEP GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS, LA SPERANZA NON MUORE…

Nonostante le smentite, che potrebbero essere tranquillamente di rito per non alimentare tensioni sulla situazione del Manchester City, non si spegne il sogno dei bianconeri. Il presidente Andrea Agnelli vuole regalare un tecnico top class per il dopo Massimiliano Allegri e Guardiola rappresenta l’obiettivo principe. E un assist potrebbe arrivare dal fronte Maurizio Sarri, con il Chelsea che potrebbe bloccare la partenza del tecnico toscano. Sono diversi gli imprevisti registrati sull’asse Londra-Torino, come confermato del resto dal presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ai microfoni di Telelombardia: «Ci sono dei problemi per Sarri per liberarsi dal Chelsea. Lui adesso brontola ed è un po’ pessimista, ma alla Juve mi hanno detto sabato che contano di risolvere». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, un sogno che potrebbe restare un’utopia ma che potrebbe anche realizzarsi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA