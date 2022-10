Guenda Goria choc: “Ho capito che stavo morendo”/ “Sentivo la vita andarsene…”

Guenda Goria, ospite insieme a sua mamma Maria Teresa Ruta ai microfoni di “Bella Ma’” trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 18 ottobre 2022, ha ripercorso il dramma della gravidanza extrauterina avuta in estate e che l’ha posta seriamente a rischio. La promessa sposa di Mirko Gancitano ha raccontato: “Tante volte nella mia vita il sorriso è venuto meno. Ho un animo molto malinconico, credo di essere una figlia lunare di una mamma solare. A volte la sofferenza quasi la cerchiamo, perché ci fa percepire le emozioni in maniera più intensa”.

E, a proposito di sensazioni, “quest’estate ho percepito che me ne stavo andando, sentivo la vita che lasciava il mio corpo. Ho salutato il mio compagno quando mi stavano portando via con l’ambulanza e gli ho detto ‘Ti amo’. Ho avuto una gravidanza extrauterina, che di fatto è l’embrione che si pianta in un luogo diverso dall’utero, nel mio caso la tuba. Venivo già da un intervento di endometriosi e ho avuto una gravissima emorragia”.

GUENDA GORIA: “HO RISCHIATO DI MORIRE, OGGI SONO GRATA ALLA VITA”

Nel prosieguo di “Bella Ma’”, Guenda Goria ha rivelato che “dopo questa esperienza mi sono svegliata con più gioia e forse il male di vivere che prima sicuramente avevo è anche andato un po’ via. Ho reputato così bello alzarmi la mattina, prendere un caffè, salutare le persone che amo… In fondo la vita è bella e siamo fortunati a essere qui”.

A Guenda Goria ha fatto eco Maria Teresa Ruta, che ha voluto condividere anche la sua personale esperienza: “Mi sono sposata e a Natale ho scoperto di essere incinta. Il 31 gennaio di quell’anno, però, ho perso questo figlio, ma non mi sono data per vinta. Al mio fianco avevo Tito Stagno, Sandro Ciotti, che mi hanno aiutato. Oggi io non potrei mai immaginare la mia vita senza Guenda e senza Gian Amedeo”.

