Guenda Goria: “Dovrò operarmi”/ “Soffro di endometriosi e purtroppo la malattia…”

Guenda Goria dovrà operarsi. La figlia di Maria Teresa Ruta, rispondendo alle domande dei fans attraverso l’apposita funzione di Instagram, ha annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione per risolvere il problema dell’endometriosi. “Domanda banale ma non scontata, come stai?”, le ha chiesto un follower su Instagram. “Fisicamente a momenti alterni. Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando. Dovrò operarmi appena possibile”, è stata la risposta di Guenda che ha parlato dell’endometriosi nel salotto di Pomeriggio 5. Ai microfoni di Barbara D’Urso, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria aveva raccontato di aver scoperto da poco la sua malattia. Inizialmente, infatti, i sintomi erano stati scambiati per stress.

Che cos’è l’endometriosi di cui soffre Guenda Goria

L’endometriosi di cui soffre Guenda Goria è una malattia tipicamente femminile. Come si legge sul sito Endometriosi.it, la malattia è “determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Solitamente le cellule endometriali dovrebbero trovarsi all’interno di esso. Questa anomalia determina nel corpo infiammazione cronica dannosa per l’apparato femminile, che si manifesta tramite forti dolori e sofferenze intestinali”. Guenda Goria ha scoperto di soffrirne da poco tempo. A sottoporsi ad un’operazione per stare meglio, recentemente, è stata Laura Torrisi come ha confessato lei stessa sui social. Guenda, dopo aver confessato di soffrire di endometriosi, ha così spiegato di doversi sottoporre ad un’operazione anche se non si sa quando. Nel frattempo, si gode la storia d’amore accanto al fidanzato Mirko Gancitano che, stando a quello che ha raccontato Guenda sui social, ha fatto il primo passo per conquistarla.

