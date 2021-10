Guenda Goria figlia Amedeo Amedeo furiosa con Vera Miales/ “Gravidanza finta, papà fragile…”

Guenda, figlia di Amedeo Goria, torna protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa al padre, stasera a rischio eliminazione. Ad annunciare novità in vista per il Vippone in nomination è stato Alfonso Signorini durante la diretta pomeridiana, nella quale ha svelato due incontri inaspettati per il giornalista sportivo. Uno sarebbe proprio rappresentato dalla giovane attrice, che in questi giorni è stata impegnata con il suo progetto importante che ha deciso di condividere con il fidanzato Mirko Gancitano.

La coppia ha infatti intrapreso il Cammino di Santiago (trovate il diario aggiornato tra le pagine de IlSussidiario.net) ma nei giorni scorsi a causa di un problema fisico che ha colpito Guenda, c’è stato un repentino cambio di programma. Proprio durante la seconda tappa, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è stata colta da un dolore alla schiena che l’ha costretta a recarsi in ospedale dove le è stata fatta una puntura di antidolorifico per tentare di attutire il dolore scatenato dal nervo sciatico.

Guenda Goria contro Vera Miales, fidanzata del padre Amedeo

Solo al termine della terza tappa del Cammino di Santiago Guenda Goria è riuscita a ricongiungersi al suo Mirko ma con un piccolo colpo di scena che la stessa ha reso noto nelle sue recenti Instagram Stories: “Abbiamo dovuto interrompere il nostro cammino perché la mia sciatica non mi consente di proseguire per un percorso così lungo”, ha annunciato. Tuttavia l’intenzione della coppia è quella di ultimare il loro Cammino “schiena permettendo”.

Guenda ha poi fatto sapere ai suoi follower sempre attraverso le sue Stories: “Stiamo rientrando in Italia per degli impegni speciali. Seguiteci perché il vostro affetto e sostegno è fondamentale”. E’ facile intuire dalle sue parole come uno di questi impegni speciali possa essere rappresentato proprio dall’amato padre che ha già avuto modo di incontrare nella Casa nelle precedenti puntate, prendendo le sue difese dopo il “caso” legato alle presunte attenzioni dell’uomo ad Ainett Stephens. Adesso è possibile che l’attrice ed ex gieffina voglia dargli nuovamente il suo sostegno dopo l’ultima puntata durante la quale ha incontrato la sua fidanzata Vera Miales che ha smentito pubblicamente la gravidanza in corso. Intervenendo a Casa Chi, la Goria aveva detto, a proposito di quanto emerso nell’ultimo appuntamento: “Quello che ho visto è stato sconvolgente. Un teatrino. Mio padre era in grande imbarazzo, l’ho trovato molto fragile. Va bene lo show, va bene il gossip ma ci sono dei limiti quando si parla di matrimonio, figli e famiglia”. La giovane aveva sottolineato come per giorni la Miales avesse cavalcato l’onda restando in silenzio ed ha rimproverato alla fidanzata del padre di non averla neppure contattata. “Quando si gioca con una gravidanza che non è stata smentita per tre settimane c’è una spettacolarizzazione e questa cosa mi ha fatto passare momenti non semplici. Io sapevo già che la gravidanza non era vera”, ha aggiunto Guenda, dissociandosi poi da ogni suo comportamento.

