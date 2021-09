GUENDA GORIA A PAPÀ AMEDEO GORIA/ “Hai offeso alcune donne, chiedi scusa”. Ma poi…

Emozionata e felice, ma anche dura Guenda Goria nel parlare con il padre Amedeo al Grande Fratello Vip 2021. “Sai quanto ti amo, ma sono qui per parlarti”, la premessa della figlia. Ha raccontato di avergli fatto delle raccomandazioni prima di entrare nella Casa, consapevole della sua “natura farfallona”. D’altra parte, lo sostiene: “E ti difendo, sei buono e generoso”. Guenda Goria ha ribadito di essere dalla parte delle donne: “I tuoi atteggiamenti sono risultati insistenti e hanno offeso la sensibilità di alcune donne a casa e vorrei che chiedessi scusa”. Ma sente anche il bisogno di proteggerlo: “Perché sei delicatissimo, ami le donne, anche fin troppo”.

Ma Guenda Goria se l’è presa anche con chi ha attaccato il padre: “Ho letto accuse gravissime, ho sentito parlare di molestie e violenza e sono arrabbiata con chi usa queste terminologie. Non ci si può permettere di usare questi termini. Tu fai attenzione ai tuoi comportamenti, ma web e giornali devono dare peso alle parole”. (agg. di Silvana Palazzo)

Guenda Goria al Grande Fratello Vip per una sorpresa

Sorpresa per Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 2021. L’ex marito di Maria Teresa Ruta incontrerà la figlia Guenda, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality proprio insieme alla madre. Si preannuncia un incontro emozionante, anche per via di alcune circostanze difficili che Amedeo ha vissuto all’interno della Casa. Il riferimento è alle accuse che gli sono piovute per il suo modo di flirtare con Ainett Stephens. Amedeo Goria non sa che fuori dalla casa è stata presa di mira anche sua figlia, che ha dovuto difendersi da molti attacchi sui social. Nelle scorse ore, comunque, Guenda Goria aveva lanciato qualche indizio via social.

Nelle Instagram Stories ha pubblicato, infatti, una immagine di lei in treno. Quindi, ha chiesto ai fan di indovinare dove si stesse recando. Una domanda che ha trovato risposta in questi ultimi minuti, con l’annuncio del Grande Fratello Vip 2021 della sorpresa organizzata.

Guenda Goria torna in tv dopo l’intervento

Tra l’altro anche per Guenda Goria non è stato un momento facile. Nelle scorse settimane la figlia di Amedeo è stata sottoposta ad un intervento, in quanto soffriva di endometriosi. Proprio ieri ha lasciato un post su Instagram in cui parla di un “periodo difficile” in cui sta trascorrendo molto tempo negli ospedali. Ma è anche l’occasione per ringraziare i medici che lavorano senza sosta. “Siamo stati curati con professionalità e con grande cuore. Grazie a voi che salvate le nostre vite, per me siete angeli”, ha scritto Guenda Goria.

