Guendalina Canessa notte di fuoco con Andrea Damante/ La maglietta svela che..

Notte di passione per Andrea Damante e Guendalina Canessa? In queste ore i riflettori del mondo del gossip si sono tutti focalizzati sull’ex tronista di Uomini e Donne e sull’ex concorrente del Grande Fratello che sembrerebbero essere diventati molto amici nelle ultime settimane. Al momento non è dato sapere di più e soprattutto non è dato sapere che tipo di rapporto c’è tra i due, visto che nessuno dei due ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al loro rapporto anche se alcune foto e degli indizi lasciano pensare che la bella Guendalina possa aver trascorso del tempo a casa del Damante. La notizia è stata lanciata dopo un’attenta analisi di alcune foto che i due hanno pubblicato sui social; in particolare a far pensare sono state delle Instagram Stories della Canessa che si è mostrata in una location che in molti hanno riconosciuto come “casa di Damante”.

Guendalina Canessa ha dormito da Andrea Damante?

Guendalina Canessa e Andrea Damante insieme? Sembrerebbe proprio di si confrontando le ultime foto pubblicate dall’ex tronista e della ex concorrente del Grande Fratello. Nel dettaglio a far pensare sono state delle Stories della Canessa che si è ripresa su di un terrazza che le fan del Damante hanno immediatamente riconosciuto; in particolare a colpire l’attenzione delle fan è stata la presenza di un divanetto che più volte il dj ha mostrato nei suoi video su Instagram. Possibile che questo divano, peraltro dello stesso colore di quello del Damante, sia solo una coincidenza? Ma non finisce qui, visto che Guendalina nelle Instagram Stories indossa una felpa identica a quella mostrata da Damante. In tanti si stanno domandando se tra i due c’è solo una semplice amicizia oppure è scattato dell’altro? Chissà, non è dato saperlo. Sicuramente stranisce la cosa, visto che Guendalina pochi giorni fa si era espressa a favore di Giulia De Lellis, la ex di Damante, che ha raccontato dei tradimenti subiti dal bel tronista nel suo libro di successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA